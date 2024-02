Maxence Caqueret célébrant son but avec l’OL contre Bergerac (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Après son gros match contre l'OM dimanche, Maxence Caqueret a livré une nouvelle performance plus qu'intéressante contre Lille (2-1). Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Top : Caqueret retrouvé

Son match avait été passé un peu sous silence avec la première réussie de Nemanja Matic mais Maxence Caqueret avait déjà livré une grosse prestation contre l’OM dimanche. Ce mercredi, Matic n’était pas titulaire, mais l’ancien international Espoir n’en a pas moins été précieux dans l’entrejeu lyonnais. Est-ce les arrivées hivernales qui ont créé une émulation comme souhaitée par la direction ? En tout cas, Caqueret a retrouvé le niveau qui était le sien durant le Final 8 de 2020.

Dans une position plus reculée que face à l’OM, il n’a pas forcément eu à prendre le jeu à son compte, mais il a encore fait preuve d’un très gros abattage dans l’entrejeu, harcelant le milieu lillois. La bataille du milieu s’annonçait décisive dans ce 8e de finale et les Lyonnais ont suffisamment été décriés dans la première partie de saison pour dire qu’ils avaient plus que joué dans les yeux. Compensant les brèches, Maxence Caqueret est au départ de l’ouverture du score de l’OL, en décrochant et trouvant Cherki en une touche. Un Caqueret retrouvé.

Flop : Caleta-Car emprunté

Il a été plus d’une fois sur le chemin des frappes lilloises, ce qui a évité quelques frayeurs. Toutefois, Duje Caleta-Car a été légèrement en dedans par rapport à ses coéquipiers, notamment dans le premier acte. Jake O’Brien n’a pas non plus été souverain comme sur le but du LOSC mais le défenseur croate a été gêné par le travail dos au but de Jonathan David. Essayant d’anticiper au maximum pour éviter à l’attaquant canadien de se retourner, il a eu du mal à gérer les appuis-remise avec des appels dans son dos. Son carton jaune intervient après une grosse faute où il est pris de vitesse sur son changement de direction. La vitesse n’est pas sa qualité première, mais Dure Caleta-Car a tenté de tenir comme il a pu. Heureusement, ça a fléchi sans rompre.