Sage après OL - Lille (2-1) : "On avance"

L'OL a confirmé son succès sur Marseille en battant Lille en Coupe de France mercredi (2-1). Pierre Sage est satisfait des progrès aperçus.

Voilà, l'OL n'est plus une formation capable de gagner en jouant seulement à trois ou cinq éléments derrière. Mercredi face à Lille (2-1), Pierre Sage avait choisi de remanier son 11 vainqueur de Marseille dimanche (1-0), et de passer à quatre en défense. Bien lui en a pris. "On a cassé un mythe", a déclaré dans un sourire l'entraîneur de l'Olympique lyonnais à ce sujet.

Outre le schéma tactique utilisé, la prestation rhodanienne a surtout montré qu'avec les nouvelles recrues, l'effectif est désormais bien plus fourni. En attendant Saïd Benrahma à Montpellier, C'est Lucas Perri et Orel Mangala qui ont fait leurs débuts, poussant notamment Anthony Lopes et Nemanja Matic sur le banc. Gift Orban, lui, a profité de la soirée pour ouvrir son compteur avec son nouveau club, permettant au capitaine Alexandre Lacazette de souffler.

Un groupe renforcé

L'OL a donc maintenant un banc capable de rivaliser avec le quatrième de Ligue 1, du moins, il peut changer quelques maillons sans que la chaîne faiblisse brusquement. Rayan Cherki, Malick Fofana, Corentin Tolisso... Tous étaient remplaçants contre l'OM, et ils ont affiché un beau visage face aux Lillois. "Au-delà du double succès d'une équipe contre Marseille et le LOSC, c'est la double victoire d'un groupe, a salué Pierre Sage. Beaucoup de joueurs ont participé aux deux rencontres et cela donne toute l'importance des uns et des autres."

Alors que l'effectif était dépourvu d'alternatives fiables avant janvier, le voilà désormais bien plus étoffé. "Le club a pris des décisions sur le mercato de janvier qui permet d'avoir plus de solutions. Je peux aligner différents joueurs sur des matchs qui se suivent tout en conservant un niveau de performance", a observé l'entraîneur de l'OL.

Les choix payants de Sage

Reste maintenant à poursuivre sur cette voie dans la durée, car tout n'est pas devenu parfait du jour au lendemain. Mais les motifs d'espoir sont bien présents. "Cette constance est un élément important si on veut installer des choses. On se devait d'augmenter notre intensité de jeu de manière progressive. Je trouve que depuis la deuxième mi-temps contre Rennes (2-3), c'est le cas. On n’a pas encore atteint la plénitude sur l'ensemble d'une même partie, mais on avance et on peut le faire à présent avec des profils différents", s'est réjoui Pierre Sage, qui a dû apprécier de voir ses choix payer lors de ce duel de Coupe de France.