OL - Lille (2-1) : "Le plus efficace a gagné" pour Fonseca

Déçu du résultat et de l'élimination, Paulo Fonseca estime que Lille a dominé l'OL mercredi en Coupe de France (2-1).

Voulait-il préserver son groupe ? Toujours est-il que Paulo Fonseca, s'il était déçu du résultat et donc de l'élimination en Coupe de France, n'a pas semblé remettre en cause la performance de sa formation. Pourtant, Lille a bien été mis en danger par l'OL, et si Lucas Perri a dû s'employer pour sa première, Lucas Chevalier aussi a sorti quelques parades.

Ce score de 2-1 apparaît donc logique, même si le technicien portugais ressentait "de la frustration. C’était un match difficile dans lequel nous ne sommes pas très bien rentrés, mais après une quinzaine de minutes, nous avons commencé à reprendre la possession du ballon, a-t-il observé. Nous nous sommes procurés quatre à cinq occasions, mais ils ont marqué le premier but et après, c'était plus difficile parce que Lyon a défendu très bas."

Surpris par le schéma tactique de l'OL

L'entraîneur du LOSC a avoué avoir été surpris par le passage à quatre derrière de l'Olympique lyonnais concocté par Pierre Sage. "Ils évoluent normalement à cinq. Aujourd’hui, ils ont joué à quatre avec trois joueurs au milieu car ils savaient que notre force était à l’intérieur. On a compris cela et on a essayé de créer des situations par l’extérieur, sur les ailes. En deuxième mi-temps, nous avons dominé, a-t-il estimé. Nous sommes souvent allés dans les trente derniers mètres, mais avec beaucoup de joueurs rhodaniens, c’était difficile pour nous de se procurer des occasions. L’équipe qui a gagné ce soir et celle qui a été la plus efficace. C’est comme ça."

Pour Fonseca, les Nordistes ont "dominé la rencontre". "Les joueurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour gagner. C’est le mérite de l'OL qui a bien défendu et du gardien a été bon. Ils ne se sont pratiquement pas créés de situation pour marquer", a conclu le Lillois. Rappelons tout de même que Gift Orban, Malick Fofana, Corentin Tolisso ou encore Nicolas Tagliafico auraient pu alourdir la marque.