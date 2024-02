OL - Coupe de France : tirage au sort des quarts de finale ce jeudi

Ce jeudi 8 février à 20 heures, l'OL connaîtra son futur adversaire en quarts de finale de la Coupe de France.

Comme très souvent ces dernières années, l'OL sera présent pour le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Mercredi, il a pris le meilleur sur Lille au terme d'une performance réjouissante (2-1). Le voilà donc qualifié pour le prochain tour, comme lors de six de ses sept dernières participations (seule exception, en 2021-2022 après les incidents au Paris FC).

Son futur adversaire, avec à la clé une potentielle demi-finale, l'Olympique lyonnais le connaîtra ce jeudi. La nouvelle sera dévoilée en début de soirée, à 20 heures, juste avant Rouen - Monaco, dernière affiche des 8es de finale.

Il reste du lourd possiblement sur la route de Pierre Sage et de ses hommes, comme Rennes, club l'ayant battu il y a peu (2-3), mais aussi Nice, très net vainqueur de Montpellier, que l'OL affrontera dimanche (1-4), le PSG ou encore Strasbourg. Mais une opposition moins relevée, du moins sur le papier, n'est pas non plus à exclure avec Le Puy Foot (National 2), nouveau Petit Poucet.

Saint-Priest, élimination cruelle

En effet, il n'y aura pas de derby avec l'AS Saint-Priest. L'ASSP a cédé à Bourgoin en fin de rencontre contre Valenciennes (1-2). Revenus à égalité sur un penalty juste avant la pause, les San-Priots ont concédé une deuxième réalisation à la 81e minute suite à une erreur de leur portier. Extrêmement frustrant tant les pensionnaires de National 3 ont rivalisé avec le VAFC.

Voilà donc la liste des potentiels opposants pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette. A savoir que le quart de finale se jouera lui aussi en milieu de semaine, le mardi 27, le mercredi 28 ou le jeudi 29 février. Il faudra gérer une nouvelle période rapprochée de trois sorties, entre Metz (le 23) et Lens le week-end du 2 et 3 mars. Mais désormais, cet effectif semble mieux armé pour cela.

Les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France : OL, Nice, Rennes, PSG, Strasbourg (L1) Valenciennes (L2), Le Puy-Foot (N2) et Monaco ou Rouen (N)