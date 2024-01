Ce lundi, Alexandre Muller, défenseur de l'AS Saint-Priest, est l'invité de "Tant qu'il y aura des Gones". L'équipe de TKYDG reviendra sur l'épopée de l'ASSP, le calendrier de l'OL et son mercato.

Soirée un peu spéciale dans "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h. Après l’UF Mâconnais la semaine dernière, c’est au tour de l’AS Saint-Priest d’être mis à l’honneur. L’actualité le veut bien avec la qualification historique du club partenaire de l’OL en 8es de finale de Coupe de France. Après Romorantin, l’ASSP accueillera Valenciennes, formation de Ligue 2, le mercredi 7 février (20h30). Pour parler de cette épopée, l’équipe de TKYDG accueille Alexandre Muller, défenseur san-priot, et fera un focus dans le troisième thème de l’émission de ce parcours exceptionnel pour le club de National 3.

Avant ça, il sera logiquement question de l’OL qui sera aussi au rendez-vous des 8es de finale. Ce sera Lille au programme pour les Lyonnais, un sacré morceau qui viendra après les réceptions de Rennes et l’OM en Ligue 1. Le calendrier de fin janvier - début février s’annonce corsé pour l’OL et servira de juge de paix. Après ce premier thème, l’équipe de TKYDG avec Alexandre Muller ne pourra pas passer à côté de la rumeur qui affole tous les supporters lyonnais. Il s’agit bien évidemment d’une certaine volonté de John Textor de ramener Karim Benzema entre Rhône et Saône. La partie s’annonce compliquée notamment financièrement mais ce retour serait-il une bonne chose ? Pour rappel, vous pouvez suivre TKYDG en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay à partir de 19 heures.