Gift Emmanuel Orban, nouvel attaquant de l’OL (Photo by KURT DESPLENTER / Belga / AFP)

Ayant signé jeudi avec l’OL, Gift Orban a fait ses premiers pas en ce début de semaine. L’attaquant nigérian a participé à la séance du jour et postule donc pour Rennes (vendredi 21h).

Il a dû patienter pour voir ses nouveaux coéquipiers. Ayant signé jusqu’en 2028 avec l’OL, Gift Orban avait vu le groupe de Pierre Sage partir quasiment dans la foulée à Limoges pour affronter Bergerac (1-2). Non-qualifié pour le match de Coupe de France, le Nigérian a donc dû attendre ce début de semaine pour participer à sa première séance collective avec l’OL. Quatrième recrue lyonnaise, Orban doit apporter une solution supplémentaire offensivement et notamment derrière Alexandre Lacazette. En prenant part à ce premier entraînement de la semaine, Gift Orban confirme qu’il postule bel et bien pour la réception du Stade Rennais vendredi à 21h.

Après ses premiers pas à l’entraînement, l’attaquant devrait également faire ses débuts sous le maillot lyonnais pour la 19e journée de Ligue 1, le tout face à ses nouveaux supporters. Après le premier but de Malick Fofana en Coupe de France pour sa deuxième apparition, il ne reste plus qu’à espérer que Gift Orban prenne exemple sur son coéquipier, qu’il a eu le temps de bien connaitre durant leur temps à La Gantoise pendant un an.