OL - Mercato : Chelsea avait une clause pour Diego Moreira

Diego Moreira lors de Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Cinq mois après son arrivée, Diego Moreira a quitté l’OL dimanche. Le prêt du Portugais a été cassé alors que Chelsea possédait une clause pour le faire.

Neuf petits matchs et puis s’en va. Arrivé le dernier jour du mercato, Diego Moreira n’aura pas fait long feu à l’OL. À peine cinq mois après avoir posé ses bagages entre Rhône et Saône, le Portugais a annoncé dimanche son départ du club lyonnais. Les mots choisis montrent que le jeune ailier était loin du caractère bien trempé que les observateurs avaient pu lui coller à son arrivée, mais malheureusement pour lui, il ne restera pas forcément dans les mémoires lyonnaises. En débarquant en prêt sec, Moreira savait déjà que son aventure lyonnaise s’inscrivait sur du court terme, mais il ne s’imaginait sûrement pas retrouver Chelsea dès le mercato hivernal.

Bloqué à Chelsea pour le reste de la saison

Pourtant, en acceptant de prêter contre 2,8M€ l’ailier, les Blues avaient intégré une clause de rappel et pouvaient mettre un terme à ce prêt quand bon leur semblait. Ils ont utilisé ce même procédé pour Andrey Santos, qui a été rappelé de son prêt de Nottingham Forest début janvier après n’avoir joué que sept minutes en six mois. Pour Diego Moreira, le total s’élève à 380 minutes avec l’OL, mais en retournant à Chelsea, le Portugais devrait retrouver la réserve après avoir goûté à la Ligue 1. En effet, ayant disputé une mi-temps d’EFL Cup la veille de son arrivée à l’OL, l’ailier a déjà joué pour deux clubs cette saison et ne peut donc pas rejoindre une troisième équipe cet hiver. Du moins, il ne sera pas en capacité de jouer de matchs officiels. La dure réalité du business…