L'OL attendu au tournant, faut-il croire à la piste Benzema ?

Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour pour un nouveau numéro. Avec Alexandre Muller, défenseur de Saint-Priest, l'équipe de TKYDG a traité l'actualité autour de l'OL.

Il y avait bien moins de monde sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi soir. Après avoir reçu l'UF Mâconnais en grande pompe avec Alain Griezmann (président), Sébastien Grimaldi (directeur sportif) et Roland Vieira (entraîneur) lundi dernier, votre émission est revenue à son schéma classique avec un seul invité. Il était tout aussi prestigieux puisque l'équipe de TKYDG a eu la chance d'accueillir un huitième de finaliste de la Coupe de France 2024. Au lendemain de la qualification de l'AS Saint-Priest, Alexandre Muller a répondu à l'invitation pour venir traiter de l'actualité de l'OL, mais aussi parler un peu plus en détails de l'épopée sans-priote. Il a notamment été question de la réception de Valenciennes le mercredi 7 janvier (20h30) pour ce qui sera un match historique pour l'ASSP.

Avant d'en arriver au club partenaire, vos fidèles serviteurs Razik Brikh et Nicolas Puydebois ont débriefé la qualification de l'OL pour ces mêmes huitièmes, mais aussi du calendrier qui attendait les Lyonnais avec ce nouveau tour de Coupe contre Lille. Avec Rennes, l'OM, Lille, Montpellier et Nice sur les trois prochaines semaines, les hommes de Pierre Sage sont attendus au tournant alors que le mercato est entré dans sa dernière ligne droite. Le club rhodanien n'a toujours pas recruté de milieu défensif tandis que la rumeur d'un retour de Karim Benzema a repointé le bout de son nez. Toute l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" et Alexandre Muller ont ensuite refermé cette émission avec le parcours de Saint-Priest.