Titulaire pour sa première avec l'OL, Orel Mangala a apprécié la combativité de l'équipe pour battre Lille en Coupe de France (2-1).

Pas qualifié pour figurer dans le groupe contre Marseille dimanche (1-0), Orel Mangala était dans le 11 de départ pour le 8e de finale face à Lille mercredi (2-1). La recrue lyonnaise fut intégrée dans le trio avec Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. Moins dans la lumière que ses deux compères, le Belge a tout de même réalisé une prestation correcte, jouant juste. Il a néanmoins perdu quelques duels, mais il a globalement tenu son rang pour ses débuts.

Invité à réagir après la rencontre, l'ancien joueur de Nottingham Forest affiché un visage satisfait. “C’était une super première oui. On s’est tous bien battus, nous avons été chercher le résultat que l’on voulait. Ça fait deux victoires cette semaine, et il reste un match dimanche pour obtenir ce troisième succès (à Montpellier). Le groupe m’a bien accueilli, cela m’a facilité les choses. Avec le résultat en plus, donc tout était positif aujourd’hui (mercredi), a-t-il apprécié. Maintenant que nous sommes en quarts de finale, il faut tout faire pour aller le plus loin possible.”

"On savait qu’ils étaient dangereux sur les côtés

Dans une affiche qui a parfois pu lui rappeler la Premier League au niveau du rythme, le milieu de terrain a dévoilé une partie du plan de Pierre Sage pour contenir les Lillois. “Il y a eu beaucoup d’intensité, d’engagement, c’est ce qu’on a travaillé en amont. Nous étions préparés à ça et nous avons répondu présent. Ce n’était pas gagné, on a dû puiser dans nos ressources, mais on a été récompensés de nos efforts. Nous avons défendu en bloc, on savait qu’ils étaient dangereux sur les côtés, donc il fallait doubler, voire tripler le marquage sur les ailes, a-t-il expliqué. C’est grâce à cela qu’on a pu récupérer les ballons aux abords de la surface. Nous avons joué sur les qualités des joueurs, à l’image de Gift Orban. Il va très vite pour prendre la profondeur, il aime ce genre de ballon.”

"Je n'étais pas à 100%"

Il faudra certainement attendre un peu avant de voir Mangala pouvoir donner la pleine mesure de ses capacités. Prêt sur le plan physique, il avait joué pour la dernière fois le 30 janvier, le footballeur de 25 ans doit encore se familiariser avec l'environnement et l'équipe lyonnaise. “Je devais être moi-même et de jouer comme je sais le faire. Il fallait tout donner jusqu’à ce que je n’en puisse plus, a-t-il confié. Je n’étais pas à 100%, la semaine fut longue avec le voyage, l’adaptation aux entraînements, donc il fallait aller à l’essentiel, sans faire de gestes superflus, juste la victoire.”

Transféré sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat, le natif de Bruxelles en dit plus sur les raisons de ce mouvement en direction du Rhône. “A mon arrivée dans le groupe, j’ai senti beaucoup de positivité, de l’envie. Ça reste l’Olympique lyonnais, un beau club, un superbe stade et de belles infrastructures, a-t-il énuméré. Le discours des dirigeants était bon, ils m’ont mis en confiance et c’est ça donc un joueur a besoin.”