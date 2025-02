OL : Orel Mangala (Everton) opéré avec succès

Orel Mangala, prêté par l'OL à Everton, souffre d'une rupture du ligament croisé. Opéré lundi, il va être éloigné des terrains durant de longs mois. Le club lyonnais lui a souhaité un prompt rétablissement.

Orel Mangala, prêté à Everton par l'OL cet été, a subi une blessure au genou gauche d'une grande gravité. En effet, lors du match qui a eu lieu le 25 janvier dernier entre les Toffees et Brighton (victoire 1-0), l'international belge a dû sortir du terrain, des images peu rassurantes.

Suite à des examens, le diagnostic est finalement tombé. Il souffre d'une rupture du ligament croisé. Il ne portera donc plus le maillot du club de Liverpool cette saison. Un énorme coup dur pour le milieu de terrain qui commençait à se tailler une place comme titulaire dans l'effectif. Avec son équipe, il a joué 21 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 16 depuis le 11 de départ.

Maintenant place à la réathlétisation

Quelques jours après ce coup du sort, Orel Mangala a été opéré avec succès. Sur les réseaux sociaux, l'Olympique lyonnais a souhaité un prompt rétablissement au Belge. "On est avec toi Orel ! Courage et reviens vite sur le terrain", a-t-il écrit. À présent, le joueur de 26 ans commence sa période de rétablissement pour pouvoir revenir sur les terrains le plus rapidement possible.

Reste à voir qu'elle sera la suite pour lui. Sera-t-il rapatrié à Lyon, avec une rupture du prêt, ou la formation anglaise choisira-t-elle de le conserver officiellement dans son groupe ? Lors du transfert fin août, l'opération ne comprenait pas d'option d'achat.