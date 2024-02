Les premières listes des sélections nationales féminines sont tombées. Vanessa Gilles, Ellie Carpenter et Lindsey Horan sont convoquées avec leur pays respectif.

Sonia Bompastor se doute d'ores et déjà que du 15 février à début mars, elle aura un groupe très réduit à sa disposition à l'entraînement. En effet, la trêve internationale approche à grands pas, et les nations commencent tout doucement à dévoiler leur liste pour les futurs matchs. Sans surprise, on sait déjà que Vanessa Gilles, Ellie Carpenter et Lindsey Horan font leur voyage en sélection.

La Canadienne disputera la Gold Cup, la première édition de ce tournoi, une compétition qui se jouera dans le Texas. Elle y affrontera le Salvador ou le Guatemala le 23 février, puis le Paraguay (25/05) et le Costa Rica (29/02).

Un possible duel Gilles - Horan à la Gold Cup

Elle pourrait croiser durant son périple Horan, qui, avec les Etats-Unis, évoluera à domicile. Lors de la phase de poule, elle défiera la Guyane ou République dominicaine (21/02), l'Argentine (24/02) et le Mexique (27/02). En cas de qualification pour les tours à élimination directe, la défenseure centrale et la milieu de terrain seront de possibles rivales.

Carpenter, elle, jouera sa place pour les Jeux olympiques de Paris 2024. L'Australienne et ses coéquipières devront se sortir de la double confrontation contre l'Ouzbékistan les 24 et 28 février. Les Matildas partiront favorites face au 42e au classement mondial FIFA.

Une fois de retour en club, les Lyonnaises se prépareront pour le déplacement à Dijon comptant pour la 16e journée de D1 le dimanche 3 mars à 21 heures.