Lacazette (OL) et Ayyoub Bouaddi (Lille) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercredi face à Lille, Alexandre Lacazette a pris part à son 334e match avec l'OL. Le voilà à hauteur de son ancien coéquipier, Maxime Gonalons, aujourd'hui à Clermont.

Cela n'a pas dû lui arriver très souvent avec son club formateur, encore moins depuis qu'il est revenu à l'été 2022. Mercredi, Alexandre Lacazette a débuté sur le banc contre Lille en Coupe de France (2-1). Le buteur rhodanien a remplacé Gift Orban à la 69e minute. Avec ses partenaires, il a travaillé jusqu'au bout du temps réglementaire pour obtenir la qualification pour les quarts de finale aux dépens du LOSC.

En entrant en jeu, il a également disputé sa 334e rencontre avec l'OL. C'est moins bien sûr moins qu'Anthony Lopes (475), qui a fait l'ensemble de sa carrière dans le Rhône. Mais l'ancien Gunner fait tout de même partie des joueurs les plus capés de l'Olympique lyonnais. Il a ainsi égalé son ex-coéquipier jusqu'en 2017, Maxime Gonalons. Les deux hommes occupent la 11e place au nombre de matchs joués avec les septuples champions de France (2002-2008).

171 buts en 334 rencontres

Lacazette s'est donc rapproché du top 10, revenant à dix longueurs de Juninho (344 parties avec l'OL). Il devrait le dépasser d'ici à la fin de l'exercice 2023-2024. En revanche, le 9e, Angel Rambert (380), est bien plus loin. Rappelons enfin que l'attaquant et actuel capitaine a marqué à 171 reprises sous ce maillot, soit un ratio de 0,51 but par affiche. Il s'agit du deuxième meilleur total, derrière l'intouchable, pour l'instant Fleury Di Nallo (222 réalisations au compteur).