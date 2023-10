Satisfait de la victoire de Clermont (1-2) dimanche à Décines, Maxime Gonalons est resté mesuré. Le milieu souhaite voir l’OL redresser la barre, mais appelle à de l’humilité au sein de son ancien club.

C’est un retour dont il se rappellera. Pour la première fois depuis 2017, Maxime Gonalons a refoulé la pelouse du Parc OL, mais avec un autre maillot. Celui du Clermont Foot où il évolue depuis deux saisons désormais. Après avoir dû faire l’impasse sur ce match à Décines la saison dernière, le milieu de terrain a enfin pu regoûter à cette chaleur décinoise. Les 43 000 spectateurs présents dimanche n’ont pas oublié de saluer leur ancien capitaine, que ce soit durant l’échauffement ou à sa sortie en cours de match. Avec une victoire (1-2) à la clé, la première de la saison pour Clermont, Maxime Gonalons avait malgré tout des sentiments partagés à l’issue de la rencontre. "La victoire est importante pour nous, pour le club, a-t-il convenu. Je reste mesuré par rapport à ce club qui m’a tant apporté, où j’ai évolué tout jeune jusqu’aux professionnels. Ça me fait beaucoup de peine de voir ce club, l’OL, dans cette situation."

"Ça n'arrive pas qu'aux autres"

Avec plus de 300 matchs sous le maillot de l’OL, Maxime Gonalons reste un enfant de la maison et avec une place de lanterne rouge, la situation devient critique entre Rhône et Saône. Si John Textor ne veut pas entendre (encore) parler de maintien, l’ancien milieu lyonnais appelle son club formateur à prendre conscience des choses, au risque de vivre une vraie désillusion comme les Girondins de Bordeaux, il n’y a pas si longtemps. "Il faut qu’ils s’accrochent, je l’ai déjà dit, qu’ils se sortent de cette situation de descente. Ça n’arrive pas qu’aux autres, il faut qu’ils restent vigilants, qu’ils montrent du caractère. Mentalement, il faut qu’ils s’accrochent et je leur souhaite tout le bonheur."

Avouant qu’il y a forcément "toujours de l’inquiétude de loin", Maxime Gonalons espère que tout le club "qui n’est pas habitué à jouer le maintien" va tirer dans le même sens avec des "supporters qui ne lâchent pas".