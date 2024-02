OL - Lille (2-1) : Pierre Sage évoque le cas Rayan Cherki

Comme souvent avec Rayan Cherki, la Coupe de France lui fait du bien. Le milieu offensif a été passeur et buteur contre Lille mercredi (2-1), pour le plus grand bonheur de Pierre Sage.

Lorsque vient la Coupe de France, Rayan Cherki semble endosser un autre costume. En 14 rencontres dans la compétition, le garçon de 20 ans a inscrit 9 réalisations, soit davantage qu'en 102 parties de Ligue 1 par exemple (5). Relancé par Pierre Sage après un passage sur le banc face à l'OM (1-0), il était titulaire mercredi contre Lille (2-1).

Le meneur de jeu, placé sur l'aile dans le 4-3-3 face au LOSC, a répondu présent avec une passe décisive et un but. "Cherki est un footballeur que je considère dans sa singularité, un talent particulier. J'espère qu'il comprend ça et qu'il m'accompagne de ce projet avec la franchise qui est nécessaire à certains moments, et la tolérance dans d'autres circonstances, a commenté son entraîneur. Dans notre relation, on s'était éloignés depuis un match, mais ça va un peu mieux, sauf quand il sort, comme tous les autres joueurs. Lorsque tu n'entres pas la rencontre précédente, tu veux jouer plus, surtout qu'il est décisif. Mais parfois, le mieux est l'ennemi du bien, et je pense qu'il valait mieux arrêter là."

Il n'a pas joué hors cadre du collectif

Une fois n'est pas coutume, l'international Espoir est apparu plus tourné vers le collectif sur cette affiche. Il a certes perdu 13 ballons, mais il a globalement limité les initiatives personnelles pénalisantes pour l'équipe. On l'a aussi vu plutôt sérieux sur le replacement défensif, coupant même une contre-attaque lilloise en première période. Il n'est toujours pas un défenseur assidu, mais au moins cette fois-ci a-t-il fait les efforts minimums réclamés.

Avec les nouvelles recrues du mercato hivernal, Malick Fofana, Gift Orban et prochainement Saïd Benrahma, qui débutera face à Montpellier, Cherki sera soumis à une rude concurrence. A un an et demi de la fin de son contrat avec l'Olympique lyonnais, il faudra voir si ce paramètre peut lui permettre d'enfin prendre conscience des attentes du haut niveau. Il a quelques mois pour montrer qu'il peut apprendre et se faire violence, sans quoi il pourrait revivre d'autres soirées comme celle de Marseille.