L’OL justifie la grille tarifaire des places pour l’OM

Avec un prix d’entrée à 70€, le match entre l’OL et l’OM s’est attiré les foudres des supporters lyonnais. Laurent Prud’homme, directeur général du club, a tenu à apporter des précisions sur cette grille tarifaire.

C’est une rencontre entre le 16e et le 7e de Ligue 1, mais un Olympico reste toujours un match à part dans la saison. L’antagonisme entre l’OL et l’OM s’est accentué au fil des dernières années et le choc des Olympiques est toujours un rendez-vous attendu par les supporters des deux camps. Dimanche soir (20h45), ceux du club marseillais ne seront pas présents au Parc OL en raison d’un arrêté préfectoral puis ministériel. Une décision qu’a regrettée Laurent Prud’homme mercredi dans un long entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais et d’autres médias sportifs. L’enceinte de Décines ne sera pas à guichets fermés donc, mais l’aurait-elle été même avec les Marseillais ? Pas sûr, puisque cet OL - OM a donné lieu à quelques critiques des supporters lyonnais concernant la grille tarifaire mise en place par le club pour ce choc.

Opération place à 5€ pour le match de Coupe de France

Avec un prix d’entrée à 70€ et la place la plus chère à 230€, le sport populaire qu’est le foot en a pris un coup. Interrogé sur ce couac, Prud’homme a tenté de justifier ces tarifs. "Il faut se rendre compte qu’on vit dans un pays avec un taux d’inflation qui est important, avec le coût de l’énergie qui l’est tout autant. Il y a aussi le dispositif policier exceptionnel qui nous incombe. J’entends et on se bat pour que les places soient les plus accessibles possibles, on ne vit pas dans un monde complètement clos. On essaye de ne pas trop répercuter l’inflation."

Ayant ouvert des places à 40 et 50€ ces dernières heures pour l’Olympico, l’OL a également lancé des opérations pour le match de Coupe de France avec des billets à 5€, car "c’est important de rendre le sport et nos matchs accessibles à nos supporters", a poursuivi le directeur général lyonnais. Ayant aussi offert la place aux 5 000 supporters les plus assidus du début de saison, l’OL regrette malgré tout que ce 8e de finale contre Lille se joue à 18h30 parce que"en termes d’accessibilité pour nos supporters, c’est un poil limite surtout en milieu de semaine. Ce sont les diffuseurs qui choisissent, mais je suis désolé, un spectacle doit se jouer à un horaire décent pour tout le monde."