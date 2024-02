OL - Mercato : visite médicale ce jeudi matin pour Mangala

Dans l’attente d’un accord entre l’OL et Nottingham Forest, Orel Mangala était en Allemagne avec ses représentants. Les deux clubs parvenus à un accord définitif, le milieu belge doit s’envoler ce jeudi matin pour Lyon afin de passer sa visite médicale.

C’est une journée qui s’annonce longue, mais la sera-t-elle vraiment pour les dirigeants de l’OL ? En ce dernier jour de mercato, il semblerait que le club lyonnais ait suffisamment avancé ses pions pour ne pas tomber dans l’achat compulsif et de dernières minutes d’ici à 23h59. Il pourrait bien y avoir une recrue de dernière minute, mais l’OL n’a pas à prospecter à tout bout de champ pour trouver la perle rare. Le travail des derniers jours a permis à la direction sportive d’entrer plutôt sereinement dans ce sprint final avec deux dossiers à régler, mais qui ne font plus l’ombre d’un doute : ceux d’Orel Mangala et Saïd Benrahma. Les deux joueurs doivent signer ce jeudi et le Belge devrait être le premier à apposer sa signature sur le contrat qui va le lier à l’OL.

Mercredi, le club lyonnais et Nottingham Forest sont définitivement tombés d’accord sur la base d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, d’après les échos de L’Équipe. Présent en Allemagne du côté de Stuttgart dans l’attente d’une issue positive entre les deux clubs, Mangala va prendre la direction de Lyon ce jeudi matin afin de passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, il rejoindra donc en prêt l’OL avant de pourquoi pas s’engager sur le long terme (2028) à l’issue de la saison.