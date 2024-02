Farioli (Nice) et la "confiance différente" de l'OL

L'entraîneur de Nice, Francesco Farioli a bien noté que l'OL avait changé de visage depuis la fin du mercato hivernal. L'Italien se méfie de l'équipe de Pierre Sage.

Ragaillardi par l'arrivée de Pierre Sage au poste d'entraîneur et un mercato d'hiver consistant, l'OL vient d'enchaîner deux succès consécutifs (Marseille et Montpellier) et une qualification (contre Lille) en quart de finale de la Coupe de France. Francesco Farioli a bien saisi qu'il ne sera pas aisé de venir s'imposer à Décines vendredi soir (21 heures). "En début de saison, Lyon avait pour objectif de lutter pour le haut de tableau. Les Lyonnais sont dans une passe très positive, a-t-il indiqué. Ils ont changé de mentalité et d’approche. Ils ont davantage envie de récupérer le ballon plus haut."

"Les Lyonnais sont dans une passe très positive"

Et d'insister : "Ça sera un match différent de l'aller, avec d’autres problématiques." Privé de Dante, remplacé dans l'axe par Youssouf Ndayishimiye, Nice va donc de nouveau chercher à asseoir sa maîtrise. "Après quelques difficultés et des changements d'entraîneurs, ils ont réalisé un mercato de niveau top 5 européen avec 60 millions d'euros investis. C’est une équipe qui avait déjà de la valeur et qui s'est beaucoup renforcée cet hiver", a déclaré Francesco Farioli.