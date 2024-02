À la recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine, Chelsea aurait fait de Sonia Bompastor sa priorité. L’actuelle entraîneure, Emma Hayes, a botté en touche sur cette rumeur.

C’est une information sortie dans la presse anglaise et qui a fait l’effet d’une petite bombe à Londres, mais aussi à Lyon. À la recherche d’une personne pour s’asseoir sur son banc la saison prochaine, Chelsea aurait entamé des négociations avec Sonia Bompastor. L’entraîneure de l’OL serait en pole position pour succéder à Emma Hayes à partir de l’été prochain, malgré un contrat jusqu’en 2025 avec le club lyonnais. Info ou intox ? Interrogée sur cette rumeur, Hayes a préféré botter en touche au moment d’évoquer le nom de Bompastor.

"Je pense que je l’ai dit à plusieurs reprises, lorsque le club aura quelque chose à annoncer concernant la nomination de l’entraîneure, je suis sûr qu’il le fera. Mais nous n’avons rien à annoncer pour le moment. Je ne veux donc pas parler de quelqu’un qui est sous contrat ailleurs. Vous ne me demandez pas de m’asseoir ici et de parler de Jonas Eidevall (entraîneur d’Arsenal) chaque semaine, ni de Gareth Taylor (entraîneur de Manchester City). Je ne vais donc pas parler non plus de Sonia Bompastor."

Relancée sur la possibilité de voir une femme lui succéder, Emma Hayes n’est pas tombée dans le panneau et a une nouvelle fois botté en touche.