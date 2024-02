L’OL doit assurer ses arrières face à Nice

Duje Caleta-Car et Anthony Lopes lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

En préambule de la 22e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Nice à Décines ce vendredi (21h). Face au dauphin du PSG, Pierre Sage va devoir composer avec une nouvelle défense centrale, tout en cherchant à faire un bon résultat dans la course au maintien.

On les a laissés ivre de bonheur dimanche à Montpellier, on les retrouve déjà ce vendredi de nouveau sur le pont avec, on l’espère, un résultat tout aussi positif. Cinq jours après un troisième succès acquis aux forceps, les joueurs de l’OL sont de retour à la compétition avec un obstacle de taille : Nice. Dauphins du PSG, les Aiglons ne sont certes pas la formation la plus emballante de la Ligue 1, mais sont diablement efficaces. Méfiance donc d’autant plus qu’ils vont retrouver deux atouts offensifs non négligeables ce vendredi. Vainqueur et finaliste de la CAN, Jérémie Boga et Terem Moffi vont retrouver le groupe niçois pour le plus grand bonheur de Francesco Farioli, un peu moins pour Pierre Sage. Non pas que le coach lyonnais ne soit pas sûr des forces actuelles de son équipe, mais il doit faire avec une arrière-garde en perpétuel chantier.

L'absence d'O'Brien, un sacré casse-tête

À 21h, la seule certitude concernant la défense de l’OL concerne l’absence de Jake O’Brien. Le défenseur irlandais purge un dernier match de suspension après avoir vu son sursis sauter suite à son jaune contre l’OM. Sans O’Brien, c’est une partie de l’âme défensive qui va faire défaut à l’OL. Qui aurait bien pu penser dire cette phrase en août dernier quand l’ancien de Crystal Palace débarquait entre Rhône et Saône... Seulement, l’Irlandais a su se rendre indispensable en cochant plusieurs cases en une.

En pleine découverte du haut niveau, il reste perfectible, néanmoins, O’Brien réussit le tour de force d’allier vitesse, puissance, taille et impact. Alors son absence, comme face à Bergerac en Coupe de France va faire défaut. "Jake a des caractéristiques, avec sa taille, sa vitesse qui font qu’elles lui sont propres, a noté Pierre Sage avant la réception de Nice. On a travaillé une parade à cela ce mercredi matin."

Quelle sera-t-elle ? S’il considère qu’il n’est "pas démuni" dans ce secteur, Pierre Sage n’a pas non plus moult solutions pour remplacer l’Irlandais. Duje Caleta-Car, redevenu indispensable avec le nouveau coach, sera présent en défense centrale, mais qui pour l’accompagner ? Dejan Lovren est toujours incertain et, avec deux semaines sans jouer et des entraînements adaptés, difficile d’imaginer une paire croate face aux Aiglons. D’ailleurs, seront-ils deux ou trois pour composer cette charnière ?

Quatre charnières différentes en 2024

Nice a l’habitude de jouer en 4-3-3 avec un trio Boga - Moffi - Laborde aux avant-postes. La tentation d’un passage à trois derrière peut-elle vraiment s’entendre ? À Bergerac, Pierre Sage avait tenté l’expérience de Nicolas Tagliafico dans une défense à trois avec Lovren et Adryelson. On pourrait imaginer l’Argentin aux côtés de Caleta-Car et Mata qui semble avoir plus d’une longueur d’avance sur la nouvelle recrue brésilienne et Sinaly Diomandé, seuls centraux de métier encore valides. Mais avec Henrique sur le flanc, cela voudrait dire que Malick Fofana pourrait retrouver ce rôle de piston gauche comme face à Rennes. L’expérimentation n’avait pas réellement été concluante avec une sortie à la pause.

Difficile donc d’imaginer Pierre Sage retenter ce pari, et c’est donc vers un secteur à quatre défenseurs que se dirige le nouveau chantier défensif. À l’heure actuelle, la paire O’Brien - Lovren est celle qui a été la plus alignée depuis le début de la saison. Un comble quand l’Irlandais n’a fait ses débuts que début octobre tandis que le Croate a manqué 11 des 21 matchs de Ligue 1… "On a encaissé beaucoup de buts, à un moment de la saison, j’imagine que la recherche de la meilleure association a été à l’origine de cette statistique (des 19 % des matchs joués par la paire citée au-dessus.). On joue à trois, à quatre , donc ça crée aussi des turnovers. Et quand on y ajoute la CAN, des suspensions, ça entraîne des rotations qui ne sont pas habituelles."

Les tests contre l'OM et Lille ont plutôt été concluants

Dix-septième défense de Ligue 1, l’OL est loin d’être infranchissable depuis le début de la saison. Les permutations n’aident bien évidemment pas à trouver des automatismes dans un secteur qui en demande à la pelle, mais Caleta-Car ne s’en offusque pas malgré un cinquième changement à venir depuis le début de l’année. "Lors des entraînements, on change beaucoup de partenaires, donc on se comprend tous assez bien. On comprend le foot et on comprend ce que veut le coach. Ça ne change pas vraiment les choses pour moi." Dans le renouveau lyonnais, une certaine solidité défensive a été retrouvée. Cela ne se traduit pas par des clean-sheets (2 sur 7 en 2024) mais il y a du mieux entre Rhône et Saône.

Face aux tests marseillais et lillois, l’OL a plutôt bien répondu et ce n’était pas forcément le cas avant. De quoi espérer une poursuite de l’embellie ce vendredi soir ? Pierre Sage l’a dit, le "matelas est loin d’être épais" et un coup contre Nice serait de bon augure avant de se rendre à Metz dans une semaine pour pourquoi prendre un peu plus ses distances sur la zone rouge. À ses soucis défensifs, l’OL doit aussi assurer ses arrières au classement.