OL féminin : un nouveau stade ? "Pourquoi pas", répond Aulas

Présent lors de la conférence de presse d'Hervé Renard à Lyon, Jean-Michel Aulas n'a pas manqué de balayer l'actualité de l'OL féminin.

Ces derniers mois, Michele Kang, la nouvelle patronne de l'OL féminin a pris son bâton de pèlerin pour aller visiter, en compagnie d'élus, quelques sites de la Métropole de Lyon. Comme elle l'a répété la semaine dernière à notre média, elle souhaite construire un nouveau stade adapté, d'une capacité de 20 000 places, au football féminin. Présent mercredi lors de la conférence de presse d'Hervé Renard à l'Hôtel de ville de Lyon, Jean-Michel Aulas a livré son sentiment sur ce dossier.

"On a beaucoup investi dans ce camp d’entraînement mixte"

"Je n’ai pas tous les paramètres pour apporter un jugement. Mais on a beaucoup investi dans ce camp d’entraînement mixte (Groupama OL Training Center). Notre approche était que le foot féminin devait avoir autant de droits et de devoirs que les garçons. C’est pour cela que l’on a fait ce premier camp d’entraînement mixte. Manchester City a d’ailleurs fait la même chose", a déclaré JMA.

"Je souhaite juste que le foot féminin progresse"

Et de poursuivre : "Après, je sais me remettre en cause, si ça doit faire progresser le foot féminin, pourquoi pas. Quand on a conçu le Groupama Stadium, on l’a fait avec trois volets de 20 000, 40 000 et 60 000 spectateurs justement pour permettre de jouer dans chaque configuration le cas échéant." Jean-Michel Aulas dit regarder ça en observateur extérieur. "Ce n’est plus ma responsabilité, je souhaite juste que le foot féminin progresse", a-t-il conclu.