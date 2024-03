En plus de la victoire de l’OL à Lisbonne, Sonia Bompastor a pu jouer contre l’un de ses clubs de cœur sous le regard de sa famille, originaire de Porto, mais supportrice de Benfica.

Elle avait à cœur de voir l’OL réaliser une grosse prestation mardi à Lisbonne. D’abord pour envoyer un message à Benfica mais aussi à la concurrence. Ensuite pour savourer pleinement ses retrouvailles avec le club portugais. Dans ses objectifs, Sonia Bompastor n’en a vraiment atteint qu’un seul, le deuxième. Avec un visage en demi-teinte, l’OL n’a pas réalisé un grand match à l’Estadio da Luz, mais a assuré le minimum en repartant avec une victoire (1-2). L’avantage est maigre avant le retour mercredi prochain à Décines mais à la vue du scénario, les Fenottes ont trouvé les ressources nécessaires pour se mettre dans cette position favorable.

"J'ai savouré même si c'est difficile durant le match"

Après la rencontre, Sonia Bompastor était forcément contrariée par le visage montré par ses joueuses, notamment pendant la première mi-temps. Mais, comme l’ensemble du groupe, elle s’est montrée satisfaite du succès. Il intervient d’autant plus dans un contexte particulier pour la coach lyonnaise. Après s’être réjouie d’avoir hérité de Benfica au moment du tirage au sort, Bompastor a savouré la chance d’évoluer à l’Estadio da Luz devant près de 20 000 spectateurs, dont certaines têtes bien connues. D’origine portugaise, Sonia Bompastor ainsi que sa famille sont de grands fans de Benfica et ce rendez-vous avait forcément une saveur particulière.

"C’est un moment unique dans une vie. J’ai savouré même si pendant le match, on est concentré sur ce que fait l’équipe et qu’il est difficile de vraiment apprécier, mais je me rends compte qu’on a eu la chance de pouvoir jouer dans un beau stade, un stade historique. Ma famille était présente, ma famille portugaise supporter de Benfica était là. Je savais qu’ils allaient être contents d’une manière ou d’une autre à la fin du match. Si Benfica gagnait, ça leur allait, là, ils étaient heureux que je gagne avec l’OL dans un stade mythique. Pour tous ces paramètres, c’était un moment unique et spécial pour moi et je le savoure."

La victoire a été la cerise sur le gâteau pour rendre cette journée parfaite.