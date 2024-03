Dans l’attente de la décision de la Préfecture du Rhône, l’OL est monté au créneau concernant la venue des supporters de Valenciennes. Le club lyonnais souhaite que le parcage visiteurs du Parc OL ne soit pas vide.

Y aura-t-il des supporters de Valenciennes le mardi 2 avril prochain au Parc OL ? C’est la question qui se pose actuellement dans le nord de la France, mais aussi dans le Rhône, à deux semaines du rendez-vous. À l’heure actuelle, les Valenciennois ne sont pas interdits de déplacement pour la demi-finale de Coupe de France contre l’OL, mais la mise en place logistique souhaitée par le VAFC n’a pas encore reçu tous les feux verts, dont le plus important, celui de la préfecture du Rhône. Ce mercredi marque pourtant l’ouverture de la billetterie pour les supporters de la lanterne rouge de Ligue 2 et ces derniers ne savent pas encore si le trajet se fera en train, comme souhaité par le club nordiste, ou en bus si refus de la préfecture.

"Inconcevable de recevoir Valenciennes sans ses supporters"

En ce sens, et dans un souci d’une vraie soirée festive, l’OL est monté au créneau par l’intermédiaire de son directeur général. Non pas pour mettre la pression à la préfète du Rhône, mais pour se ranger du côté valenciennois et donner pourquoi pas un peu plus de poids à la demande de leur adversaire. Sur son compte X, Laurent Prud’homme a estimé que "la Coupe de France est une institution majeure qui trouve l’une de ses raisons d’être dans la présence de tous les supporters. Il nous semble inconcevable de recevoir Valenciennes sans ses supporters et nous faisons confiance à tous les acteurs concernés pour trouver des solutions." La balle est dans le camp de la Préfecture alors que 500 supporters de Valenciennes sont attendus à Décines le 2 avril prochain.