Mercato : l’OL recrute plus âgé depuis cinq ans

À l’image des renforts de Saïd Benrahma et Nemanja Matic cet hiver, l’OL veut s’appuyer sur des joueurs confirmés. Néanmoins, avec une moyenne d’âge de 25,71 ans sur le recrutement ces cinq dernières années, le club lyonnais cherche toujours à allier jeunesse et expérience.

L’OL, un parfait tremplin pour les jeunes promesses françaises et européennes ? C’est un peu l’étiquette qui colle à la peau du club lyonnais ces dix dernières années et l’entrée dans le Grand Stade. N’ayant plus forcément les moyens de s’offrir des joueurs expérimentés, les dirigeants avaient donc choisi de miser sur de la post-formation et en cherchant des jeunes joueurs à fort potentiels. Lucas Tousart, Ferland Mendy ou encore Tanguy Ndombélé sont autant d’exemples venus entre Rhône et Saône pour goûter au haut niveau avant de s’exporter. Entre 2014 et 2019, la moyenne d’âge du recrutement lyonnais était d’ailleurs de 23,32 ans, soit la plus jeune de Ligue 1, d’après le rapport publié par le CIES cette semaine. Est-ce que cela a participé au déclin progressif du club ? Peut-être bien.

Le recrutement hivernal symbole du mix jeunesse - expérience

En tout cas, il semblerait qu’il y ait un léger changement de stratégie sur les cinq dernières années, même si cela reste avant tout très superficiel. L'OL se classe parmi les clubs recrutant des joueurs plus matures en rapport des autres clubs de ligue 1 si l’on en croit la désormais moyenne d’âge de 25,71 ans. Seul Le Havre a une moyenne plus élevée (26,18). Toutefois, il ne faut pas forcément y voir une volonté de recruter plus expérimenté. Avec Kumbedi, Guimaraes, Lepenant ces dernières années et Fofana et Orban cet hiver, l’OL a montré qu’il aimait encore beaucoup recruter jeune.

Seulement, avec Tolisso, Lacazette (28 et 31 ans à leur retour) et dernièrement Benrahma (28 ans) et Matic (35 ans), les dirigeants lyonnais ont voulu aussi apporter un certain vécu afin de permettre au club de remonter la pente et la moyenne a forcément été revue à la hausse. Il reste toujours un déficit dans la tranche 23-28 ans dans le groupe lyonnais, comme observé il y a quelques mois, mais l’équilibre entre la jeunesse insouciante et l’expérience n’est-elle pas au final le parfait cocktail pour durer ?