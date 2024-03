OL : Fofana souligne le rôle de Lacazette dans son intégration

Malick Fofana célébrant son 1er but avec l’OL avec Lacazette et Cherki (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Arrivé à l’OL il y a un peu plus de deux mois, Malick Fofana est pour le moment un remplaçant de luxe. Néanmoins, le jeune Belge est satisfait de son intégration dans le vestiaire.

À 18 ans, il fait partie de ces coups sur le long terme réalisés par l’OL durant le mercato hivernal. Avec Gift Orban, Malick Fofana a débarqué à Décines contre une grosse somme et des attentes. À la différence de son compère d’attaque, le jeune Belge peut, pour le moment, travailler et progresser un peu plus dans l’ombre. Il y a eu certes deux titularisations loin d’être heureuses contre Rennes et Lorient, mais Fofana reste un remplaçant qui apporte lors de ses entrées depuis son arrivée.

Ayant fait le grand saut entre la Jupiler League et la Ligue 1, l’international U21 belge est en phase d’apprentissage même si l’adaptation au vestiaire lyonnais se passe plutôt bien. "Dans le vestiaire, je suis entre Maxence Caqueret et Anthony Lopes, deux des capitaines. Je dois avouer qu’au début, j’avais un sentiment de 'wow !' quand je me retrouvais entre tous ces grands noms, a raconté Malick Fofana à nos confrères de la Dernière Heure. Mais comme je parle français, ça se passe plutôt bien."

"Le vestiaire a dû s'adapter à Gift (Orban)"

Buteur dès son deuxième match avec l’OL sur la pelouse de Bergerac, Malick Fofana a pu faire le plein de confiance. Servi par Alexandre Lacazette, il ne pouvait rêver meilleur début sous les couleurs lyonnaises et meilleur passeur. Si le côté leadership du capitaine a pu parfois être remis en question, les dernières recrues louent le rôle joué par Lacazette. Après Orban pour qui le vestiaire "a dû s’adapter", Fofana a également vu le numéro 10 lyonnais le prendre sous son aile. "Celui qui m’a entouré dès mon arrivée ? Alexandre Lacazette. J’apprends beaucoup de choses grâce à lui, car il nous parle beaucoup. Avant ma première titularisation contre Rennes, il m’a dit d’être à l’aise et de prendre du plaisir." A ceux qui pouvaient en douter, le rôle de grand frère sied parfaitement à Lacazette.