OL : Orban revient sur sa relation avec Lacazette

Alexandre Lacazette célébrant un but de l’OL avec Gift Orban (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Personnalité qui détonne, Gift Orban a surpris à son arrivée à l'OL. Plutôt franc, l'attaquant nigérian souhaite apprendre aux côtés d’Alexandre Lacazette.

Les choses ont le mérite d’être claires et dites avec lui. En débarquant à l’OL courant janvier, Gift Orban a amené avec lui sa personnalité. Certains peuvent la décrire comme exubérante, d’autres comme attachante, mais une chose est sûre, l’attaquant nigérian n’a laissé personne insensible à Décines. "Je pense que pour les personnes qui ne l’ont pas cerné au début, ça paraissait un peu bizarre, mais en fait, il a beaucoup d’humour", avait déclaré Alexandre Lacazette début février. Il faut dire qu’à son arrivée, Orban a tout de suite posé les bases.

Il n’est pas venu à l’OL pour jouer les touristes. Il a été avancé que l’ancien de La Gantoise aurait annoncé à Alexandre Lacazette son désir de lui prendre sa place. Une version confirmée par le principal intéressé qui apporte malgré tout une nuance. "On taquine, il le sait ! On rigole beaucoup et il y a du respect entre nous. Quand je suis rentré dans le vestiaire et que j'ai vu une légende comme Alexandre Lacazette, qui joue à mon poste... C'est une grande légende qui peut me montrer beaucoup de choses pour évoluer dans ma carrière et dans ma vie, a concédé Gift Orban à L’Équipe. Je suis content, car il m'a très bien accueilli, comme tout le monde ici."

"Je ne suis pas hypocrite"

À seulement 21 ans, Gift Orban reste en phase d’apprentissage et avoir Alexandre Lacazette comme mentor ne peut qu’aider. Entre le relatif taiseux qu’est le capitaine et le caractère volcanique de son cadet, deux mondes s’opposent, mais le Nigérian ne compte pas se renier. S’il cherche à canaliser son tempérament, il reste lui-même à savoir "dire ce que je pense, je dis la vérité. Si tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais rien faire par-derrière, je vais venir devant toi et te le dire. Je ne suis pas hypocrite. J'essaie d'être sympa avec tout le monde, de venir à l'entraînement et de partager ma joie."

De la bonne humeur, ce n’est pas ce qui manque à l’OL ces derniers temps et Orban n’y est pas étranger. À lui désormais de faire trembler les filets pour une adaptation réussie.