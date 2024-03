Encore marquée par l'élimination en Coupe de France, Sonia Bompastor s'est montrée assez lucide avant de retrouver Fleury ce vendredi (21h). L'entraîneure de l'OL souhaite que son équipe ait plus de caractère et de vice pour répondre à certaines situations complexes.

Une semaine après l'élimination, quel est l'état des troupes avant de retrouver Fleury ?

Sonia Bompastor : On a pris un petit coup sur la tête. C’est un objectif de la saison qui s’envole, donc en tant que compétitrices, on est dégoûtées, c'est sûr. Il y a beaucoup de déception maintenant, notre job est de se remettre au travail, de se remettre en question, de trouver les solutions surtout. On a un effectif de qualité pour remplir ces objectifs, pour assumer nos ambitions. On ne contrôle plus ce qui est derrière nous. Il faut concentrer notre énergie devant nous et c’est avec le championnat et Fleury. Le hasard du calendrier fait qu’on rencontre la même équipe dans une compétition différente. Donc j’attends aussi qu’on soit capable de montrer une force collective et davantage de caractère après cette élimination.

Y a-t-il un sentiment de revanche, d’orgueil ou tout simplement de retrouver de la confiance ?

Un petit peu d’orgueil parce qu’on est toutes déçues à la fois du résultat et de la prestation. Donc dans le même temps, on a envie de retrouver de la confiance. Le meilleur moyen est de retourner sur le terrain et les séances de la semaine nous ont fait du bien, le match aussi. Il faut qu’on soit prêtes à livrer un bon match dans tous les compartiments du jeu.

Bompastor : "Se faire respecter, si l'arbitre ne nous protège pas"

Avec une équipe de Fleury venue avant tout pour défendre, vous avez eu un premier aperçu de ce que pourrait être les play-offs de D1...

C’est vrai que le contexte de samedi dernier peut être un de ceux que l’on retrouve en play-offs. On le sait, on s’y prépare, maintenant Fleury avait un plan de jeu comme beaucoup d’équipes face à nous avec des blocs bas qui laissent très peu d’espaces notamment en première mi-temps. Une ligne de cinq, de l’agressivité et 80% de nos matchs sont pareils. Donc, on doit aussi mettre le focus sur notre animation offensive, le fait d’être capable de se procurer des occasions malgré le contexte. Le match de samedi dernier peut être complètement différent si à la 2e minute, on marque sur notre première occasion. Ce sont des choses qu’on répète. Au-delà de le dire, le plus important est de le faire sur le terrain.

Samedi dernier, on a senti que Fleury jouait plus que vous un match de Coupe dans l'intensité...

Il faut peut-être trouver un peu plus de caractère dans nos prestations. Même si je le redis et que je ne veux pas me cacher derrière l’arbitrage pour justifier notre contreperformance, quand notre adversaire vient nous agresser comme ça a été le cas sur quelques situations face à Fleury, il faut être capable collectivement de trouver les réponses et ne pas accepter de se faire marcher comme ça de la sorte. Même si le rôle prioritaire d’un arbitre est de protéger les joueuses. Mais si elle ne le fait pas, à nous de nous faire respecter.

Quels sont les leviers à activer pour y arriver ?

Il ne faut surtout pas répondre par la violence, par des comportements qui pourraient amener l’équipe à se retrouver en difficulté. Mais en étant efficace dans le jeu, en ayant envie d’enfoncer ce ballon dans le but, la gardienne avec s’il le faut. Dans nos attitudes aussi dès le départ en affichant un niveau d’agressivité qui permet de ne pas laisser d’espoirs à nos adversaires.

Fleury jouait avec ses armes. Je pense qu’on doit être capable de plus faire sur l’aspect mental. Sur la détermination, sur le caractère, sur la volonté de mettre de l’intensité dès le début. Il ne faut se dire qu’on va aller sur le terrain, qu’à un moment donné notre beau jeu va nous permettre de gagner les matchs. Le football de haut niveau, c’est aussi avoir cette force de caractère.

Bompastor : "J'ai la haine de la défaite"

Sans dire que vous êtes trop gentilles, est-ce que cette élimination vous a montré qu'il fallait monter ce curseur ?

C’est un des enseignements qui a été tiré avec ces matchs décisifs qui arrivent. Je l’ai dit, le mois de mars est important. Fleury était un match décisif, la Ligue des champions va l’être aussi. Quand vous regardez chez les garçons ou les filles, l’intensité qu’il y a en Ligue des champions est incomparable par rapport aux autres compétitions, donc il faut qu’on soit capable de se mettre au niveau sur l’aspect athlétique et mental.

Cette élimination est finalement un mal pour un bien ?

Il faut que ce soit ça. Il y a trop de qualité dans cet effectif pour avoir cette forte volonté de ne pas revivre les émotions négatives qu’on a vécues samedi dernier. Il nous a fallu à toutes et tous deux, trois jours pour s’en remettre. Vivre ces émotions, je ne veux pas. J’ai la haine de la défaite, Chacun d’entre nous doit avoir la même révolte.