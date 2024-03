A Toulouse, l’OL se languit de retrouver son serial buteur

Pierre Sage célébrant le troisième but d’Alexandre Lacazette lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Absent lors des deux derniers matchs, Alexandre Lacazette va signer son retour contre Toulouse. Malgré la victoire à Lorient, l’OL se réjouit forcément du retour de son meilleur buteur.

Dans le football moderne, tout est question de statistiques plus que d’impressions visuelles. Du gardien à l’attaquant, en passant par les lignes arrière, chaque prestation est désormais décortiquée sous le prisme de la statistique. Une bonne chose par moment pour rendre justice à un joueur sous-côté, un peu moins par d’autres, notamment dans la case offensive. Comme un gardien est jugé par ses arrêts, un attaquant l’est par ses buts et ses passes décisives. Même si sur ce dernier point, cela reste un débat. À l’OL, on a appris à être dépendant d’un élément sur le front de l’attaque ces dernières années.

Il y a eu Karim Benzema, Lisandro Lopez, Memphis Depay et Alexandre Lacazette. Que ce soit dans la version milieu des années 2010 ou depuis son retour à l’été 2022. Il y a une dépendance envers le numéro 10 et il n’y a qu’à voir l’attente autour de son retour de blessure pour se faire une idée encore plus précise de son poids. Tout le monde peut enfin souffler, Lacazette est bien de retour ce vendredi contre Toulouse. L’homme aux 12 buts inscrits depuis le début de la saison va de nouveau endosser le maillot de l’OL après deux matchs ratés ainsi que son brassard de capitaine.

O'Brien et Tagliafico sur le podium des buteurs

En retrouvant son serial buteur, la formation rhodanienne retrouve par la même occasion 44,4% de ses buts cette saison. Cela reste dans la lignée de la saison dernière (41,5%), à la différence près que Lacazette avait pu compter sur l’éclosion de Bradley Barcola et celle de Rayan Cherki en seconde partie de saison dernière. Pour cette campagne 2023-2024, il n’a pas forcément trouvé un nouvel acolyte de jeu. Le mercato est certes passé par là avec les arrivées de Saïd Benrahma, Malick Fofana et Gift Orban et donc des automatismes à trouver encore. Mais à la lecture du classement des buteurs lyonnais cette saison en Ligue 1, il y a de quoi prendre peur.

Derrière Lacazette, Jake O’Brien et Nicolas Tagliafico complètent le podium. Il n’y a certes pas le même nombre de minutes, mais les deux défenseurs font mieux (5 buts et 3 passes) que les différents soutiens de Lacazette (5 buts et 2 passes). Et pourtant, la victoire à Lorient samedi dernier a donné du baume au cœur à un collectif qui s’est vu capable de gagner enfin sans son buteur. "Ça fait plaisir de le retrouver. C’est notre élément numéro un, a avoué Corentin Tolisso. On a gagné alors qu’on n’avait encore jamais réussi à le faire cette saison quand il n’était pas là (1 victoire, 1 nul, 3 défaites, ndlr). Ça montre que l’équipe progresse, que ceux qui le remplacent font de bonnes choses, comme à Lorient…"

Six mois pour parfaire la saison prochaine ?

Progresse certes de façon collective, mais individuellement, cela reste compliqué. Mama Baldé a eu beau ouvrir son compteur but contre les Merlus, il n’y a pas eu grand-chose à garder de sa prestation à côté de ça. Malick Fofana a beaucoup défendu, mais s’est montré léger dans la percussion, tandis que Benrahma cherche encore le bon curseur entre sa qualité technique et son efficacité. Après le match de Coupe de France contre Strasbourg, l’Algérien avait d’ailleurs avoué devoir "être plus tueur devant le but".

Cela ne s’est pas traduit sur les deux matchs suivants et il devrait faire l’impasse sur Toulouse, au contraire de Nuamah. Mais qu’on se le dise, le simple retour d’Alexandre Lacazette dans le onze est une menace à elle seule pour l’adversaire. Toulouse est prévenu et se rappelle forcément du match aller. Le premier succès de l’ère Pierre Sage et un triplé du capitaine pour fêter ça. Trois mois plus tard, la situation de l’OL est bien différente, mais sa dépendance toujours présente.