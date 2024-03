OL - Fleury : Gilles fait son retour dans le groupe

Absente lors de la Coupe de France en raison de la Gold Cup, Vanessa Gilles est de retour à l’OL. La Canadienne fait partie de 18 joueuses retenues contre Fleury.

Hegerberg, Renard, Horan… La liste des absences à l’OL contre Fleury n’est pas forcément longue, mais elle en impose au niveau de la qualité et de l’expérience. Vendredi (21h), les Fenottes vont devoir faire sans trois de leurs cadres et c’est forcément un coup dur. Toutefois, le staff lyonnais a préféré gérer les physiques avant la Ligue des champions et une période charnière de la saison à venir. Trois absences de marque donc, mais un retour tout aussi important. Vendredi, Vanessa Gilles fera son retour dans le groupe de l’OL pour la réception de Fleury en D1 féminine.

Becho de retour également

Absente pour la Coupe de France à cause de la Gold Cup, la défenseuse ne sera pas de trop, notamment sur les coups de pieds offensifs. "On a le retour de Vanessa Gilles qui est rentrée le week-end dernier et qui s’est entraînée de façon adaptée en début de semaine avant de reprendre complètement ces derniers jours", nous a confié Sonia Bompastor ce jeudi après la dernière séance de la semaine.

En plus du retour de la Canadienne, Vicki Becho fait également partie des 18 joueuses retenues. Elle n’avait pas été dans le groupe la semaine dernière et profite donc de la blessure d’Ada Hegerberg pour repasser une tête. Pour le reste, rien à déplorer côté lyonnais pour ce deuxième match en une semaine contre Fleury. Avec, on l’espère, un résultat différent même si cela n’effacera pas la désillusion de la Coupe de France.

Le groupe de l’OL face à Fleury : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Sombath - Däbritz, Damaris, Dumornay, Majri, Marozsan, van de Donk - Becho, Le Sommer, Cascarino, Diani