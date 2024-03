Toulouse pourra compter sur Nicolaisen contre l’OL

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sorti sur blessure contre Le Havre le week-end dernier, Rasmus Nicolaisen est opérationnel contre l’OL. Le défenseur danois a repris l’entrainement avec Toulouse cette semaine.

Un coup d’arrêt. Avec une seule défaite sur ses cinq derniers matchs, le Toulouse FC était allé en Normandie avec le plein d’ambitions dans sa course au maintien. Finalement, les Violets avaient mordu la poussière (1-0) contre Le Havre le week-end dernier sur un unique but de Christopher Operi à l’heure de jeu. À ce moment-là, Rasmus Nicolaisen n’était plus sur le terrain, obligé de laisser sa place, dix minutes après le retour des vestiaires.

La perte du Danois en défense a-t-elle eu un impact sur le rendement toulousain dans les minutes qui ont suivi ? Toujours est-il que pour la première fois de la saison, le défenseur n’a pas disputé l’intégralité d’un match de Ligue 1. "Il n’était pas à 100% après avoir reçu un coup en début de rencontre, donc j’ai préféré le sortir", a déclaré Carles Martínez ce jeudi à la veille de Toulouse - OL.

Quatre incertitudes côté toulousain

L’entraîneur toulousain peut malgré tout avoir le sourire. Son vice-capitaine sera bien présent vendredi soir contre la formation lyonnaise et devrait logiquement retrouver sa place dans le onze du Téfécé. "Rasmus va mieux. Il a reçu un coup face au Havre, c'était assez douloureux, donc il n'a pas pu continuer. Mais il a repris l'entraînement cette semaine et il sera disponible pour le match." À cette certitude dans son groupe, Carles Martinez a maintenu un certain suspense concernant la présence de plusieurs joueurs blessés depuis quelques semaines, voire des mois. Zakaria Aboukhlal, Denis Genreau, Moussa Diarra et Mikkel Desler ne sont pas certains d’être de la partie au Stadium.