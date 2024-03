L’OL se sent comme à la maison à Toulouse

Dans son objectif du maintien, l’OL sait qu’une victoire à Toulouse permettrait d'avoir un matelas encore plus confortable. Le Stadium réussit plutôt bien aux Lyonnais, invaincus depuis 15 matchs dans la Ville Rose.

Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. À l’OL, la perspective de la Coupe de France et de sa demie est forcément dans un coin de la tête. Seulement, la rencontre contre Valenciennes n’est que dans un peu plus de deux semaines et les Lyonnais ont d’autres obligations d’ici là. Celle du maintien en Ligue 1 qui n’est pas encore assuré. Avec 31 points, ce ne devrait être plus qu’une question de temps.

Toutefois, il faut parvenir à cette fameuse barre des 35 points fixés par Pierre Sage même si un total supérieur ne serait pas de trop pour assurer le coup. Vendredi (21h), l’OL a l’occasion de faire un pas de plus en cas de succès. Après la victoire à Lorient, la confiance est de mise dans les rangs rhodaniens, mais tout cela demande confirmation avant la trêve internationale.

Plus longue disette à venir pour Toulouse ?

Cela tombe bien puisque le voyage au Stadium n’est pas forcément un déplacement que l’OL craint dans son histoire. La vérité d’un jour n’est bien évidemment pas celle du lendemain et Toulouse restait plutôt sur une bonne dynamique avant son revers au Havre le week-end dernier. Mais en rendant dans la Ville Rose, les Lyonnais ont plutôt leurs petites habitudes : celles de ne jamais rentrer bredouilles ces dernières années.

Sur les quinze derniers déplacements à Toulouse, l’OL n’a jamais perdu (13 victoires et deux nuls) toutes compétitions confondues. Tout autre résultat qu’une défaite vendredi soir pourrait permettre à la formation lyonnaise d’égaler la plus longue disette du Téfécé contre un même club, d’après Opta. Quelque chose nous dit que Pierre Sage et ses joueurs ne seraient pas contre.