Averti par l'arbitre pour un coup de coude dans le visage de Zézé lors de Nantes - OL (1-3), Alexandre Lacazette reconnaît être passé près du carton rouge.

De notre envoyé spécial à Nantes.

Tout le staff et les remplaçants sur le banc du FC Nantes, et même le président Waldemar Kita, ont hurlé comme un seul homme. A la 52e minute, lors d'un duel aérien du match Nantes - OL, Alexandre Lacazette a vu son bras heurté l'arcade sourcilière du jeune Nathan Zézé. Ouvert, le défenseur a fini la rencontre avec un bonnet de natation sur la tête. Mais cette action ne fut absolument pas du goût des Ligériens, qui estimaient que le capitaine rhodanien devait prendre rouge.

L'intéressé a réagi à cet incident, reconnaîssant être passé tout près d'une exclusion. "J'ai revu les images, c'est vrai que c'est impressionnant. J'aurais compris le carton rouge, a-t-il confié. Je n'y vais pas avec l'intention de mettre le coude, mais sur les images, on voit qu'il y a contact. C'est dangereux, mais je ne veux pas lui faire mal, je m'excuse directement. Je comprends la déception des Nantais, néanmoins, ça reste un fait de jeu. Comme on dit, sur la saison ça s'équilibre, parfois, on est avantagés, parfois non, là on va dire qu'on a eu de la chance."

Lacazette désormais en sursis

On ne sait pas si la chance a frappé l'Olympique lyonnais ce dimanche à la Beaujoire, mas toujours est-il qu'il est parvenu à renverser un scénario bien mal embarqué pour finalement s'imposer 3-1 et se rapprocher de la 7e place de Ligue 1. Concernant l'avant-centre, il devra désormais faire attention, car avec deux avertissements lors des deux dernières rencontres, il risque une suspension au troisième. Le voilà en sursis jusqu'à la fin de l'exercice 2023-2024.