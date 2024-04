OL : Sage ne vise à présent rien d’autre que la 7e place

Avec le maintien définitivement assuré dimanche soir à Nantes, l’OL peut désormais vivre une fin de saison palpitante. Avec deux points de retard sur la 7e place, tous les espoirs sont permis du côté de Pierre Sage.

Qui l’eut cru ? Au soir de la 28e journée de Ligue 1, l’OL n’accuse qu’un point de retard sur l’OM et sur Rennes. Et ce n’est pas dans le sens où les deux formations se sont écroulées et jouent désormais le maintien. Non, c’est bien le club lyonnais qui a recollé au peloton de tête dimanche soir après sa victoire à Nantes (1-3). Avec 38 points, le maintien est désormais totalement assuré, ce qui permet à Pierre Sage et à ses joueurs de définitivement souffler un grand coup après des mois de galère. "Il faut se rappeler quand même qu’au soir de la 14e journée, il y avait une statistique qui annonçait que notre pourcentage de chances de se maintenir était quasiment de 0%, a rappelé une fois de plus le coach lyonnais. On a été capable de renverser cette situation-là donc pourquoi rêver plus haut et encore plus grand."

Rêver plus grand, qu’est ce que cela signifie ? Remporter la Coupe de France et se battre pour les places européennes en championnat ? Prudent depuis sa prise de poste avec un objectif du maintien assumé, Pierre Sage ne s’interdit désormais plus rien. La 7e place qui n’est désormais plus qu’à deux longueurs est le nouvel objectif affiché par le technicien français dans le vestiaire. "Au lendemain de la qualification en Coupe de France, on a réuni les joueurs pour assumer cette ambition avec le staff, en se disant la vision qu’on a est de jouer cette 7e place jusqu’à la fin de saison ou mieux."

Une ambition collective à confirmer contre Brest

Avec un programme assez copieux sur les quatre prochains matchs, l’OL n’est pas en position de force, mais "la manière dont on s’est maintenu en obtenant ces 35 points lors de la dernière journée, on s’est dit qu’on ne lâcherait jamais, qu’on irait jusqu’au bout et qu’on croirait en cette chance, aussi infime soit-elle." Avec des confrontations directes entre concurrents pour la 7e place, l’OL peut tirer son épingle du jeu à coup d’exploits bien sentis sur les prochaines semaines.

Le parcours sera "peut-être semé d’embûches", mais le club lyonnais "a toujours été obsédé de jouer et vivre l’Europe." Aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de poursuivre sur cette dynamique et cela permettra de "marquer un peu l’histoire de cette équipe et de ce groupe qui aura permis à notre club de rester en Ligue 1 dans un premier temps et à continuer d’être ambitieux, car on est un club ambitieux depuis très longtemps."