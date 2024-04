Cet OL à réaction est désormais plus qu'une équipe

Dimanche soir, l’OL a encore une fois concédé le score à Nantes dès le quart d’heure de jeu. Mais à la différence de la première partie de saison, les Lyonnais ont désormais la force de caractère pour inverser la tendance comme à la Beaujoire (1-3).

L’occasion était tellement belle avant le coup d’envoi que c’était à se demander par quel moyen l’OL allait réussir à ne pas la saisir à Nantes. À la vue des différents résultats du week-end, la formation rhodanienne avait la possibilité de revenir à deux points de la 7e place qui sera qualificative le 25 mai prochain si le PSG vient à prendre le meilleur sur l’OL en finale de Coupe de France. Au moment où Matthis Abline a trompé Anthony Lopes de la tête après un quart d’heure de jeu, le scénario de l’enfer et d’une opportunité une nouvelle fois laissée en route a frappé fort à la porte du vestiaire lyonnais.

Pourtant, il n’y a pas eu d’énervement dans cette intimité du groupe au moment de rentrer menés au score 1-0 par le FC Nantes. "On n’était pas à la hauteur de ce qu’on voulait faire en première mi-temps, mais il y a eu du mieux en 2e", a avoué Alexandre Lacazette après la victoire (1-3), suivi par Anthony Lopes. "A 1-0 à la mi-temps, on s’est dit qu’il y avait 45 minutes pour inverser la tendance, on l'a fait et collectivement parce que les entrants ont fait du bien."

13 points récoltés après avoir été mené sous Sage

Comme face à Valenciennes cinq jours plus tôt, l’OL n’a pas montré un visage inquiétant pendant 45 minutes, mais il n’était pas conquérant pour autant. Dans un stade de la Beaujoire réduit au silence avec le huis clos, les joueurs de Pierre Sage se sont faits avoir sur une succession d’erreurs individuelles et se sont retrouvés une fois de plus au pied du mur. À Nantes, la formation lyonnaise a encore été une fois menée au score à l’extérieur. Un mal récurrent puisque cela avait déjà été le cas à Montpellier ou à Metz. Seulement, à la différence de ce qui avait pu être observé lors de la première partie de saison, l’OL n’a pas paniqué.

Pierre Sage a certes fait quelques ajustements d’abord tactiques au retour des vestiaires puis de joueurs à l’heure de jeu, mais les Lyonnais ne se sont pas jetés corps et âme à la recherche d’une égalisation. Ils sont restés sur la volonté de jouer tout en y mettant un peu plus de rythme et de précision dans les échanges. "On est rentré en deuxième mi-temps avec plus d’envie, plus de choses qui nous ressemblent et au final, on gagne, a savouré Anthony Lopes qui a permis à son équipe de rester dans le match. Ça fait quelques fois qu’on arrive à revenir au score et à faire basculer le match en notre faveur, mais il faudrait réussir à le faire avant que l’équipe adverse ne marque. L’essentiel est là."

La concurrence booste l'émulation collective

Nantes dimanche soir, mais avant ça Reims et Toulouse en plus de Metz et Montpellier. Sur les huit derniers matchs de championnats joués, le dixième de Ligue 1 s’est retrouvé mené à cinq reprises pour ensuite repartir avec les trois points. Cela revient à treize points au total et dans la course au maintien qui était celle de l’OL jusqu’à cette victoire en Loire-Atlantique, c’est tout sauf anodin et résulte d’un changement d’état d’esprit.

Car il y a encore cinq mois, cette équipe n’aurait pas été capable de puiser dans ces ressources mentales, n’ayant accroché que deux points à son tableau de chasse dans une situation similaire avant l’arrivée de Pierre Sage. Le coach a réussi à créer une vraie notion de collectif qui aujourd’hui permet de se sortir de situations bien mal embarquées comme celle à Nantes. "Ça montre la force de cet effectif, la force de caractère, acquiesce Lopes. On a des joueurs de très haut niveau qui sont capables de faire basculer le match à n’importe quel moment." Des joueurs indispensables comme Alexandre Lacazette auteur de son 14e but de la saison, mais aussi par des entrants qui ont pris le pli et profité du travail de sape des 45 premières minutes.

Les entrants dans la continuité des dernières sorties

Dimanche, Cherki, Fofana, Baldé et Orban ont tous été décisifs à un moment ou un autre pour ramener l’OL à deux points de l’Europe. Pierre Sage le pointe depuis déjà quelques matchs, mais l’impact des entrants est une vraie différence. Comme l’état d’esprit sur le banc. Même frustré d’être sorti, Corentin Tolisso a quasiment joué les adjoints pendant la dernière demi-heure quand Clinton Mata et tout le banc ont couru saluer le but de Malick Fofana. "C’est la victoire de tout un groupe, a poursuivi Lacazette. Ça montre que tout le groupe est concerné parce que ce n’est pas facile d’être remplaçant surtout quand on joue une fois par semaine. Tout le monde veut aider l’équipe et c’est ce qui fait notre force en ce moment."

Tout n’est pas parfait à l’OL, c’est un fait. Avec les quatre montagnes qui se présentent en Ligue 1 (Brest, PSG, Monaco, Lille), la quête de l’Europe sera loin d’être un exercice aisé. Mais depuis plusieurs semaines, cette équipe qui "revient de tellement loin" peut s’appuyer sur la notion de groupe et ça change beaucoup de choses.

Avec Gwendal Chabas, à Nantes