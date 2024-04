Concerné l'année dernière avec Will Still, Jean-Pierre Caillot (Reims), se dit "choqué" par la chance offerte à Pierre Sage de bénéficier d'une mesure particulière pour obtenir son BEPF.

Pour l'Olympique lyonnais et Pierre Sage, c'est un soulagement. Après avoir vu les portes du BEPF, le diplôme nécessaire pour entraîner en Ligue 1 sous peine de devoir verser une amende, se refermer, elles se sont finalement ouvertes. Ce sera sous une forme un peu particulière, puisque comme l'a expliqué le coach de l'OL, il devra en passer par une validation des acquis d’expérience (VAE).

Cela se matérialise par un imposant dossier qu'il rendra avant fin juin. Forcément heureux du dénouement après un léger imbroglio, le Jurassien regrettait néanmoins de ne pas avoir le droit à une "vraie" formation, n'ayant pas certains prérequis obligatoires pour y avoir accès.

Reims avait dû s'acquitter jusqu'au bout de l'amende

Mais visiblement, cette décision de la Fédération de donner la chance à Pierre Sage d'obtenir le précieux diplôme n'est pas du goût de tout le monde. Dans les colonnes de L'Equipe, Jean-Pierre Caillot, président de Reims, s'est dit "choqué" par cette exception accordée au club rhodanien et à son entraîneur.

Sûrement se rappelle-t-il que les Rémois n'avaient pas eu cette chance pour Will Still la saison dernière. "Nous n'avions bénéficié d'aucune clémence des instances. Y aurait-il deux poids, deux mesures", s'est-il interrogé. La formation champenoise avait payé la fameuse pénalité de 25.000 euros pas match, alors que Still était en formation pour obtenir la Licence Pro UEFA (équivalent européen au BEPF) et qu'il possédait un an d'ancienneté à Reims, une période seulement interrompue durant quelques mois.