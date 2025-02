Ligue 1 - Droits TV : Caillot tacle Aulas, durant son mandat à l'OL

Des nouveaux détails sont récemment sortis concernant la réunion du 14 juillet 2024 portant sur les droits TV. Une réunion durant laquelle Jean-Pierre Caillot ne s’est pas montré très élogieux envers Jean-Michel Aulas.

Ces derniers temps, le football français est au cœur de l’actualité. En effet, DAZN a retenu 35 des 70 millions d'euros qui étaient censés être réglés pour le mois de février. Quelques jours après, le diffuseur de la Ligue 1 a réclamé une compensation de 573 millions d'euros auprès de la LFP. Et cette histoire est loin d’être terminée, car de nouveaux éléments viennent tout juste d'être exposés au grand jour. France 2 et L’Équipe ont divulgué des précisions supplémentaires relatives à la réunion du 14 juillet 2024 concernant les droits TV. Au cours de cette rencontre, des frictions ont surgi entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. En outre, Jean-Pierre Caillot, président du conseil d’administration du Stade de Reims, n'a pas manqué de critiquer l'influence de Jean-Michel Aulas lors de sa présidence à l'OL et de ses dernières années à la tête du club.

"Tu récupères la merde d'un mec qui s'appelait Aulas avant toi"

Quand Textor et Al-Khelaïfi ont commencé à s'envoyer des piques et que l'Américain a cherché à mettre en avant la solution d'une chaîne propre à la LFP, le président de Reims a pointé du doigt la politique du prédécesseur de John Textor. "Sincèrement, nous sommes pris par le temps. Ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour que tu nous fasses une philosophie de business unit qui a fonctionné dans ton club. Je suis ravi pour toi. J'espère que ça sera le cas avec l'Olympique Lyonnais", a lancé Jean-Pierre Caillot, tout en critiquant le travail de celui pourrait se présenter aux municipales de Lyon : "Je répète, et toi, tu fais partie de l'héritage, tu récupères la merde d'un mec qui s'appelait Aulas avant toi, qui a expliqué à tout le monde que le plus beau jour du football, c'est quand on avait tué Canal + !"