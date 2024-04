Nantes - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la rencontre de la 28e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et l'OL.

L'avant-match

Après la qualification pour la finale de la Coupe de France en milieu de semaine, l'OL doit vite se remobiliser. Bien qu'étant loin en championnat, il peut encore viser la 7e place, qui, en cas de revers contre Paris le 25 mai prochain, serait qualificative pour la Conference League. Avant les six affiches de Ligue 1 qui se disputeront ce dimanche, il ne pointe qu'à quatre longueurs du 7e, Marseille, qui a en plus perdu vendredi à Lille (3-1). De l'autre côté, ses rivaux, Rennes et Reims, devront batailler face à Monaco et Nice.

Les joueurs de Pierre Sage ont donc une belle opportunité ce 7 avril de revenir dans la course. Mais pour cela, il faudra dominer le FC Nantes sur sa pelouse. Les Nantais, 14es, sont en difficulté, même s'ils viennent de s'imposer chez les Aiglons pour le retour d'Antoine Kombouaré sur le banc. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis le 2 décembre 2023. A contrario, les Rhodaniens viennent de remporter leurs quatre dernières sorties loin de leurs bases. A priori, ils ont donc les moyens d'obtenir un bon résultat, d'autant plus que la Beaujoire sonnera creux car la rencontre se disputera à huis clos.

À quelle heure se joue Nantes - OL ?

Le coup d'envoi de cette 116e confrontation entre Nantes et l'Olympique lyonnais débutera à 20h45 ce dimanche. Avec cinq jours pour récupérer de la demi-finale, les partenaires d'Alexandre Lacazette ont eu le temps de se régénérer après la victoire face à Valenciennes mardi (3-0). Au sifflet, Jérôme Brisard, épaulé par Pierre Gaillouste et Cédric Dos Santos à la var.

Sur quelle chaîne regarder Nantes - OL ?

Comme pour chaque partie du dimanche soir, ce Nantes - OL sera diffusé en exclusivité sur Prime Video. Il vous faudra donc un abonnement pour regarder cette partie. Aux commentaires, nous retrouverons Julien Brun et Benoit Cheyrou, avec à la présentation Thibault Le Rol et Ludovic Obraniak.