Face à un OL qui a gagné ses quatre derniers matchs à l'extérieur, Antoine Kombouaré s'attend une rencontre "compliquée" dimanche pour le FC Nantes.

Aujourd'hui, sept points séparent le FC Nantes (14e, 28) de l'OL (10e, 35), mais la dynamique donne a priori un plus large avantage aux Rhodaniens. Même si Pierre Sage et son groupe ont concédé le nul face à Reims le week-end passé (1-1), et que Nantes, pour le retour sur le banc d'Antoine Kombouaré, a battu Nice (1-2), les coéquipiers d'Alexandre Lacazette partiront favoris. Encore plus lorsqu'on observe la forme des deux rivaux, à domicile pour les Canaris, à l'extérieur pour les Lyonnais.

Les Nantais ont perdu leurs sept dernières rencontres à la Beaujoire, qui en plus sonnera vide dimanche puisque la partie se jouera à huis clos. A l'inverse, les partenaires d'Anthony Lopes ont gagné leurs quatre précédentes affiches loin de leurs bases en Ligue 1. "La dynamique est bonne de leur côté, car ils vont également jouer la finale de la Coupe de France après leur qualification devant Valenciennes (3-0). Sur les quatre derniers matchs de championnat, ils restent sur un nul et trois succès. À l’extérieur aussi, ils comptent quatre victoires face des formations qui jouaient le maintien, comme eux : Montpellier (1-2), Metz (1-2), Lorient (0-2) et Toulouse (2-3). Ce sera un adversaire compliqué", a reconnu Kombouaré.

Un OL "dans l'euphorie de la Coupe"

Comme d'autres techniciens avant lui, le coach ligérien a noté la différence de visage entre l'OL de la première moitié de saison et celui de la seconde. "Ils sont dans l’euphorie de la finale et en plus de pouvoir aller peut-être chercher l’Europe avec cette coupe. Ils pourraient sinon bénéficier d’une victoire du PSG pour que la 7e place soit aussi qualificative pour une compétition européenne. C’est vrai que cette équipe n’a plus rien à voir avec celle du début d'exercice. Eux aussi étaient inquiets, a-t-il rappelé. Leur redressement est magnifique, avec notamment, un autre effectif suite au mercato d’hiver ou Lyon s’est montré très agressif."