Alexandre Lacazette lors d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

En obtenant son billet pour la finale de la Coupe de France, l’OL s’est donné une chance supplémentaire de se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine.

Décembre 2023. L’OL, alors dernier de Ligue 1, a très peu de chances de se sauver, ayant glané 7 points en 14 journées. Cinq mois plus tard, le voilà quasiment officiellement maintenu (10e), et surtout, finaliste de la Coupe de France. Le 25 mai prochain, il affrontera le PSG ou Rennes pour un titre qui le fuit depuis 2012. Outre ce trophée prestigieux, une place en coupe d’Europe la saison prochaine est en jeu.

Vainqueur de Valenciennes mardi (3-0), l’Olympique lyonnais est à 90 minutes d’une double récompense. En remportant l’épreuve contre les Parisiens ou les Rennais à Lille, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette valideraient leur place en Ligue Europa en tant que gagnant de la coupe nationale. Ils accéderaient directement à la phase de poules de la compétition.

La 7e place pourrait qualifier l'équipe pour la C4

Mais au vu de l’adversité, ce cas de figure est loin d’être évident, et si cela devait se terminer par un revers, ce ne serait pas forcément la fin de ses ambitions européennes. En effet, si l’équipe championne est parmi les six premières en Ligue 1, le PSG par exemple, le septième rang offrirait alors un ticket pour les barrages de la Conference League. La sixième position, elle, reverserait son détenteur en C3.

Or actuellement, l’OL est à quatre longueurs de Marseille, septième. Il faudrait une excellente dynamique sur la fin de l’exercice en cours, mais l’OM reste accessible pour l’Olympique lyonnais. Pierre Sage a d’ailleurs assumé clairement cet objectif. Le chemin le plus rapide pour l’Europe reste bien sûr de soulever la Coupe de France, mais les Rhodaniens n’ont en plus pas intérêt à galvauder les dernières rencontres de championnat.