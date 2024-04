Coupe de France : 9e finale pour l'OL

Les joueurs de l’OL qualifiés en finale de Coupe de France (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Le 25 mai prochain, l'OL disputera la 9e finale de Coupe de France de son histoire. Il visera un 6e sacre contre Paris ou Rennes.

Ils n'avaient pas le droit à l'erreur et ils ne sont pas passés à côté de ce rendez-vous. Largement favori contre le dernier de Ligue 2, encore plus à domicile, l'OL s'est offert une superbe fête à la maison en s'imposant 3 à 0 en demi-finales de la Coupe de France. Le 25 mai prochain, dans le stade du LOSC, Pierre-Mauroy, l'Olympique lyonnais affrontera le PSG ou Rennes pour sa 9e finale dans la compétition.

Dernier sacre en 2012

Titré en 1964, 1967, 1973, 2008 et 2012, le club rhodanien s'est incliné lors de l'ultime étape en 1963, 1971, 1976. Il ambitionne donc de soulever ce trophée pour la 6e fois de son histoire. Il rejoindrait ainsi Lille et Saint-Etienne, chacun vainqueur à six reprises de ce titre.

Surtout, Pierre Sage et son groupe ont l'occasion de glaner le premier trophée pour la formation masculine depuis 2012. Douze ans après, le temps est plus que venu pour l'OL de mettre fin à cette disette. Mais la tâche s'annonce difficile, peu importe l'adversaire. Alexandre Lacazette et ses partenaires seront loin d'être favoris, bien que sept matchs séparent encore les finalistes de cette échéance.