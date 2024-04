Nuamah et Lacazette entourent Stéphanie Frappart, arbitre d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L'arbitrage de Stéphanie Frappart a beaucoup fait réagir après OL - Valenciennes (3-0). Pierre Sage lui a balayé toute polémique.

La fête fut belle à Décines, et ce ne sont pas les interrogations liées à l'arbitrage de Stéphanie Frappart qui auraient changé les choses. Après la victoire de l'OL 3 à 0 face à Valenciennes, les pensionnaires de Ligue 2 ont affiché leurs regrets sur le but refusé en leur faveur avant la pause, mais aussi sur le penalty accordé à Alexandre Lacazette.

C'est tout d'abord Anthony Knockaert, qui fut plutôt virulent au micro de BeIN Sports après la partie. "Je pensais qu'on allait le faire. Le penalty, je n'ai pas vu les images mais cela me semble très léger, a estimé le Valenciennois. Quelques instants avant, il y a pareil et elle (Mme Frappart) ne siffle pas. Là, c'est dans la surface, elle siffle. Est-ce que c'est parce que c'est un grand club ? Je ne sais pas. Je pèse mes mots. Ils peuvent me suspendre, je n'en ai rien à faire parce que c'est dur. C'est dur d'accepter quand tu es dernier de Ligue 2 et que tu vois un scénario de match comme ça."

Pas de penalty pour l'OL selon l'entraîneur de Valenciennes

Moins vindicatif que son joueur, Ahmed Kantari s'est surtout attardé sur la performance de son groupe et la fierté d'avoir atteint la demi-finale. Toutefois, l'entraîneur du VAFC a glissé que "ces faits de jeu ont beaucoup pesé". "J'ai le droit de dire "no comment". Vous connaissez mon avis, il n'y a pas faute sur notre but, a-t-il affirmé. Eux marquent un penalty alors que Lacazette s'appuie sur mon défenseur, mais je ne vais pas taper sur l'arbitrage. Chacun se fera son opinion."

Interrogé lui aussi sur le sujet, Pierre Sage a très vite balayé le sujet. "Pour moi, il n'y a jamais de débat sur l'arbitrage. Les Valenciennois vous diront que le penalty n'est pas valable, alors que les Lyonnais diront qu'il l'est. L'arbitrage est quelque chose d'humain et la décision est celle qui a été prise, a philosophé le coach rhodanien. Si Alex' avait trompé l'arbitre et l'assistant VAR, cela voudrait dire qu'il n'y a pas faute et si tel était le cas, j'aurais eu la même position."