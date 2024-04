Paris ou Rennes se dresseront face à l'OL en finale de la Coupe de France. Les Lyonnais ne partiront probablement pas favoris, mais Maxence Caqueret affirme qu'ils seront prêts.

Douze ans après son succès en 2012, l'OL disputera une nouvelle finale de Coupe de France. Mardi, il a obtenu sa qualification en dominant Valenciennes 3 à 0. Tout ne fut pas simple, contrairement à ce que le score affiche, mais les coéquipiers de Maxence Caqueret ont assuré l'essentiel au terme d'une deuxième période maîtrisée.

Pourtant, la donne aurait pu être différente, car le VAFC a ouvert la marque, une action finalement invalidée à la vidéo en raison d'une faute. "A aucun moment je n'ai douté, même si on ne fait pas la meilleure première mi-temps possible, a glissé Caqueret après la partie. On s'est parlés à la pause, on a corrigé les choses qui n'allaient pas. A la reprise, on leur a laissé aucune chance en marquant trois buts, ce qui n'est pas rien."

"On revient de très loin"

A l'issue de la rencontre, les Lyonnais ont longuement célébré cette bonne nouvelle, dans une ambiance des grands soirs. Il reste encore du chemin à parcourir puisqu'ils n'ont encore rien remporté, mais au vu de leur situation en début d'année, impossible de faire la fine bouche. "Il y a une finale à jouer et à gagner. On va profiter car ça faisait longtemps que le club n'avait pas vécu un tel moment, et après, on pensera à cette échéance. Notre saison fut compliquée, on revient de très loin, a reconnu le milieu de terrain. En décembre, personne ne nous voyait ici, maintenant, on y est et on va fêter ça avec tout le monde. C'est magique."

Dans le viseur des Rhodaniens, un titre, oui, mais aussi un billet pour l'Europe. "Bien sûr que cela motive de pouvoir vivre des soirées européennes. On sait qu'en soulevant le trophée, ce serait non seulement une joie énorme, mais en plus, on participerait à la Ligue Europa. Ce serait magnifique d'y parvenir, et pour ça, il faudra travailler afin d'être au top le jour J, a rappelé Caqueret. Peu importe l'adversaire, on sera prêts pour gagner cette coupe."

"Il y a cet esprit revanchard"

En Ligue 1, l'OL a aussi un coup à jouer en visant la septième place, qui pourrait envoyer son détenteur en Ligue Europa Conférence, même s'il part de loin pour cela. "On a fait une belle remontée en championnat. Beaucoup pensaient qu'on allait descendre, que c'était fini pour nous. On a montré qu'on était encore là. En coupe, on a su s'en sortir à chaque fois, même avec des affiches difficiles. Je pense que l'exercice peut être encore plus beau en remportant la finale. Avec ce qu'on a pu entendre sur nous, il y a cet esprit revanchard, mais c'est aussi la caractéristique de ce club, a souligné l'ancien international Espoirs. Il se doit de glaner des titres, et celui-ci rendrait la saison exceptionnelle." Il reste une marche à gravir pour cela.