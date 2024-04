OL - Valenciennes (3-0) : c’était la fête à Décines

L’OL n’a encore rien gagné, mais dans une ambiance magnifique à Décines, il s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en éliminant sèchement Valenciennes (3-0).

À Paris, mais aussi à Lyon et à Décines, ils étaient plusieurs milliers à attendre cette rencontre. À la fois fébriles et impatients, mais aussi excités par la perceptive qu’elle ouvrait, les supporteurs de l’OL ont pu savourer cette confrontation face à Valenciennes. Sans être hyper souverains, surtout avant la pause, les Rhodaniens ont dominé le pensionnaire de Ligue 2 sur le score de 3 à 0.

La fin du match ressembla alors à un long compte à rebours avant la délivrance, celle des trois coups de sifflet de Stéphanie Frappart pour signifier la qualification des Lyonnais pour la finale de la Coupe de France. Douze ans après la dernière, ça valait bien un envahissement de terrain, même si cela pourrait avoir quelques répercussions disciplinaires. L’ambiance était incandescente, le groupe de Pierre Sage a étiré son tour d’honneur devant 56.719 spectateurs, Saël Kumbedi a joué les chauffeurs de salle, et on aurait dit que personne ne voulait quitter la fête.

De la dernière place de Ligue 1 à un possible titre

Dans un exercice 2023-2024 particulièrement échevelé, les Rhodaniens parviendront peut-être à toucher le fond, puis à soulever un trophée cinq mois plus tard, ce qui méritait bien une joie non dissimulée, mais aussi un peu d’émotion chez tous les acteurs de cet événement. “On est très fiers, très contents de fêter ça avec notre public. Il a mis le feu donc c’est juste magique [...] On a eu une saison compliquée, en décembre, personne ne nous voyait ici. Maintenant qu’on y est, on célèbre ça avec les supporteurs, nos amis, notre famille. Cette soirée sera à jamais gravée dans ma tête”, a confié Maxence Caqueret.

Lui et ses partenaires n’ont pas gâché cette immense opportunité d’aller à Lille et d’offrir à tous les fans, et bien sûr à eux-mêmes, l’occasion de poursuivre les festivités jusqu’au 25 mai. “Il y a beaucoup de joie, de fierté. Ça se sent que ça faisait un moment qu’ils attendaient ça. La dernière fois que l’OL était allé en finale, il y avait eu le Covid (2020 en Coupe de la Ligue) donc ils n’avaient pas pu célébrer avec les joueurs. Aujourd’hui, ils profitent au maximum de tout ce qu’ils avaient pu ressentir ces derniers mois, ces dernières années avec toute la frustration, a souligné Alexandre Lacazette. Voir cette communion entre les spectateurs et nous, c’est beau.”

Les joueurs et les supporteurs ont apprécié le moment

Grand artisan de cette victoire avec un doublé, le capitaine et buteur a laissé éclater toute la frustration accumulée depuis des mois lors du penalty transformé en début de deuxième mi-temps. Dans son sillage, il a emmené avec lui près de 57.000 personnes qui ont pu souffler grâce à l’ouverture du score, d’autant plus qu’il mettait à l'abri son équipe cinq minutes plus tard.

Même les nouveaux, comme Jake O’Brien, ont apprécié le moment. “C’est un super sentiment, c’est chouette de voir les fans aussi heureux. Ils ont rendu l’ambiance très spéciale, c’est bien.” Tout le monde aurait aimé que cela se prolonge encore un peu, mais il faudra vite repartir au travail.

Sage déjà tourné vers la suite

Comme l’a souligné Pierre Sage, l’Olympique lyonnais doit préparer cette échéance lilloise au mieux, et cela veut dire remporter des affiches de Ligue 1. “Au-delà de la satisfaction au sein du club, c'est l'élan populaire. On fait ce métier pour ces moments-là, donc il faut en profiter. Ce (mardi) soir, on n'a rien gagné, simplement le droit d'aller jouer une partie de plus. On ne va pas aller à Lille en touristes, a affirmé l’entraîneur rhodanien. Je suis content pour les joueurs, les supporteurs et tous ceux qui aiment l’OL. Moi, je pense déjà la récupération mercredi et au fait qu’on doit aller jouer à Nantes (dimanche). J’ai compris que dans ma fonction, on n’a pas le temps de savourer les choses.”

Mais promis, le coach a “laissé les gars profiter, ils ont vécu un super moment avec le public, c’est bien qu’il y ait eu cette communion-là.” Maintenant, elle pourrait être encore plus belle en cas de victoire finale dans la compétition. De Décines à Villeneuve-d'Ascq, tout un environnement espère connaître une fin encore plus belle que ce 2 avril.