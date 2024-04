OL : Pierre Sage parle d'Europe et de la 7e place en Ligue 1

Suite de la qualification de l'OL en finale de la Coupe de France, Pierre Sage s'est montré très ambitieux pour la fin de saison, parlant notamment d'Europe.

Lui aussi a profité de la fête, mais certainement moins longtemps que ses protégés. La qualification de l'OL pour la finale de la Coupe de France a bien évidemment réjoui Pierre Sage, mais comme il l'a reconnu, l'entraîneur rhodanien a déjà basculé vers la préparation du déplacement à Nantes dimanche 7 avril (20h45).

Le but refusé, une piqûre de rappel

De ce succès contre Valenciennes (3-0) mardi, il n'a néanmoins pas tout apprécié, particulièrement la première période. "Ils ont vendu chèrement leur peau et il faut les féliciter, mais on avait à cœur de jouer cette finale et n'étions pas là pour les aider. Le statut de favori ne permet pas de mener au score et n'élimine par l'adversaire qui a livré son match pour le gagner, a observé le Jurassien. On aurait dû marquer avant pour faire en sorte que tout ce scénario ne puisse pas exister."

L'Olympique lyonnais s'est fait peur juste avant la pause sur l'ouverture du score refusée aux Valenciennois. Une action venue rappeler aux partenaires de Clinton Mata les ingrédients à mettre pour remporter cette affiche. "A la mi-temps, les joueurs étaient abattus comme si le but avait été validé et comme si nous avions presque perdu la rencontre", a confié Sage.

Sage vise la 7e place

Finalement, Alexandre Lacazette a endossé le rôle du meneur, inscrivant un doublé en dix minutes au retour des vestiaires. Gérant parfaitement la fin de la demi-finale, l'OL a validé son billet pour la finale. Au-delà de ce grand rendez-vous, cela ouvre des perspectives alléchantes pour les dernières semaines de compétition. "C'est excitant cette échéance et cela nous permet de nourrir un deuxième objectif, car la septième place en championnat donne une seconde possibilité. On peut l'avouer, si on arrive à être dans les sept premiers, sans faire petit bras sur la finale, ça ne permettrait peut-être de jouer l'Europe l'année prochaine. Il faut être ambitieux et le discours va un peu changer sur la fin du championnat alors qu'on aurait dû être en Ligue 2 après la 14e journée, a déclaré le coach de 44 ans. D'ici-là, il reste sept parties, des points à prendre et nous sommes à quatre longueurs de cette position."

Gare au relâchement donc pour les coéquipiers de Nemanja Matić, qui d'ici-là, seraient bien inspirés d'enchaîner les bonnes performances pour espérer être sur le terrain à Lille. "De toute manière, si les joueurs veulent jouer le 25 mai, il faudra vite qu'ils comprennent que les affiches d'avant comptent, a rappelé Sage. Ils devront donc être compétitifs pour être titularisés en finale."