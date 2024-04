Malgré le nul concédé contre Reims (1-1) samedi, les supporters de l’OL ont répondu présents pour l’entraînement ouvert au public. De Décines à Paris en passant par Londres, la demi-finale de Coupe de France est sur toutes les lèvres.

L’affluence a été une vraie surprise dimanche en fin d’après-midi au centre d’entraînement de l’OL. Au lendemain d’un match nul frustrant contre Reims (1-1) et dans un jour dédié à la chasse aux œufs plus qu’à un après-midi de football, 1 100 personnes avaient pourtant répondu présentes pour l’entraînement ouvert au public organisé par le club. La prestation des Lyonnais en Ligue 1 aurait pu en décourager certains mais le rendez-vous est bien trop important pour que l’amour porté à ce blason rouge et bleu ne puisse être transmis aux joueurs. À 48h d’une demi-finale de Coupe de France, une présence au GOLTC était presque obligatoire pour certains. Ce fut le cas de Thomas, 26 ans, accompagné de son neveu de 9 ans, maillot de Lacazette sur le dos.

Le Gone n’aura pas eu la chance de croiser le capitaine, resté en soins, mais cela ne l’a pas empêché de donner de la voix au moment de voir Saïd Benrahma passer devant lui. S’il n’a pas forcément conscience de l’enjeu qui se trame mardi soir au Parc OL, son oncle est bien plus alerte. "La saison dernière est encore en travers de la gorge. On avait déjoué à Nantes et les joueurs ne peuvent se permettre de refaire la même erreur. Cette année, le match est à la maison et cela doit être une force." Déjà outsider dans cette affiche, Valenciennes sait qu’il va devoir affronter un ogre et son 12e homme puisque l’enceinte de Décines devrait logiquement afficher complet.

La désillusion de la saison dernière est toujours là

Après avoir mangé son pain noir pendant plus de six mois, le public lyonnais attend cette demi-finale de pied ferme. Encore peut-être plus que les joueurs eux-mêmes. Privés de titre depuis 2012 et d’une finale depuis 2020 et la Coupe de la Ligue, les supporters de l’OL commencent à trouver le temps long alors que les occasions ont été nombreuses. Il y a eu 2019 avec le fiasco rennais, 2020 et la leçon parisienne et enfin la saison dernière avec le non-match à Nantes.

Alors, face à Valenciennes, bon dernier de Ligue 2, l’optimisme est forcément de mise, même si attention danger à se voir trop beau. "La meilleure chance de gagner cette Coupe aurait été la saison dernière, regrette Mattéo, 33 ans qui a connu l'âge d'or durant son adolescence. Mais avec un tel tirage depuis le début, le club ne peut pas se permettre de laisser passer cette occasion. Après la finale, c’est une autre histoire, mais on se doit d’y être."

Conscients du poids qui pèse sur leurs épaules, les joueurs de Pierre Sage ne veulent pas revivre l’enfer de la saison dernière et compte sur le soutien de plus de 55 000 spectateurs mardi. "Avec l’ambiance et l’atmosphère qu’il y aura mardi, si on est sérieux, ça devrait le faire", a concédé Lacazette dimanche.

Lyon, Paris ou encore Londres seront rouge et bleu

L’ambiance sera chaude et électrique au Parc OL, mais aussi un peu partout où sommeille un supporter lyonnais. Si l’antenne parisienne créée il y a deux mois a accaparé l’espace médiatique, ils seront nombreux à se rassembler sous les coups de 20h45 pour espérer voir une qualification pour la finale de la Coupe de France et l’OL présent le 25 mai prochain à Lille. À Lyon, Thomas Lacondemine et un fidèle lecteur d’Olympique-et-Lyonnais (Jeanmasse 39) ont réussi à monter un rassemblement pour permettre aux Lyonnais n’ayant pas eu de places pour Décines de se retrouver pour suivre cet OL - Valenciennes ensemble plutôt que chacun de son côté. Un temps programmé au Boston Café, le lieu de rassemblement se fera au Ninkasi Cordeliers qui a accepté d’ouvrir ses portes et de privatiser une salle pour accueillir les 200 supporters (majeurs ou mineurs) qui répondront présents.

Cette soirée servira de test et sera amenée à être reproduite avant tout pour les matchs à l’extérieur comme cela pourra être le cas pour PSG - OL le 21 avril. Domicile ou extérieur, à Londres, c’est du pareil au même et les Lyondoners seront encore fidèles au poste même loin de Décines. Ce groupe de fans de l’OL apportera un peu de fighting-spririt à Pierre Sage et ses ouailles dans la chaleur d’un pub « Famous Three Kings ». L’affluence est certes moindre en se trouvant à l’étranger, mais le soutien est sans faille depuis maintenant plusieurs années, au gré des bars londoniens acceptant cette ferveur lyonnaise. De Lyon à Paris en passant par Londres, le soutien sera au rendez-vous. Aux joueurs désormais de faire le travail sur le terrain.