Buteuse et ayant provoqué un penalty pour l’OL, Melchie Dumornay a confirmé qu’elle revenait petit à petit à son niveau. L’Haïtienne a apporté de la vie dans l’axe à un jeu lyonnais trop monotone. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

Le top : Melchie Dumornay

De retour depuis quelques matchs déjà, Melchie Dumornay se contentait avant tout d’un rôle de joker de luxe. Cela lui avait plutôt bien réussi puisque ses deux entrées contre Benfica ont coïncidé avec un visage bien plus séduisant de l’OL en Ligue des champions. En l’absence de Lindsey Horan ce dimanche et afin de se retrouver récompensée de ses entrées remarquées, Sonia Bompastor a choisi d’aligner d’entrée l’Haïtienne dans l’entrejeu lyonnais et non en attaque comme ce fut le cas mercredi contre Benfica.

Aux côtés de la métronome Damaris et de la travailleuse Däbritz, Dumornay a un profil hybride qui lui permet de gratter des ballons tout en se montrant précieuse techniquement. Proche d’Eugénie Le Sommer, l’ancienne Rémoise a profité d’une remise de la numéro 9 pour faire le break juste avant la pause. Capable de porter le ballon et de percuter avec, elle a mis de la vie dans le jeu lyonnais. Sortie à l’heure de jeu pour ne pas trop tirer sur la machine, Dumornay avait réussi juste avant à provoquer un penalty transformé par Däbritz.

Le flop : 30 premières minutes insipides

Pour faire un match, il faut deux équipes et ce dimanche, la stratégie utilisée par Le Havre n’a forcément pas aidé l’OL à déployer un jeu parfaitement huilé. Avec une défense à cinq et un bloc très bas, la formation normande avait pour objectif de tenir le 0-0 un maximum de temps. L’erreur d’arbitrage d’Audrey Gerbel à la 33e minute a réduit en miettes ce plan de jeu et profité à l’OL pour respirer un peu mieux.

Car à côté de ça, la première demi-heure avait clairement ressemblé à un match de handball, les nombreux buts en moins. Avec Wendie Renard, les Fenottes ont retrouvé une joueuse capable de renverser le jeu d’une transversale, mais le jeu lyonnais a clairement été stérile. Allant de gauche à droite et de droite à gauche, le ballon n’est quasiment jamais arrivé pour une position de frappe pendant 30 minutes. Avant le but accordé qui n’aurait pas dû et qui a changé beaucoup de choses et offert sur un plateau la victoire (3-0).