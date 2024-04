Au lendemain de la qualification de l'OL pour la finale de la Coupe de France, Nicolas Puydebois, notre consultant et ancien joueur lyonnais, est revenu sur ce match face à Valenciennes (3-0).

Triple champion de France avec l'OL (2003-2005), Nicolas Puydebois sait ce qu'éprouvent les footballeurs remportant un trophée. Ceux de l'Olympique lyonnais en ont perdu l'habitude, le club n'ayant plus rien remporté depuis douze ans. Suite à la qualification des hommes de Pierre Sage, vainqueurs de Valenciennes en demi-finales (3-0), notre consultant a évoqué la performance rhodanienne et la future finale de Coupe de France à venir le 25 mai prochain.

Olympique-et-Lyonnais : Quel regard portez-vous sur la rencontre entre l'OL et Valenciennes (3-0) ?

Nicolas Puydebois : Dans l'ensemble, c'est un match maîtrisé. On a vu la différence de niveau entre les deux équipes. Sur une occasion, l'Olympique lyonnais a eu peur, mais, une fois qu'Alexandre Lacazette a inscrit le penalty, l'OL a vraiment déroulé. Néanmoins, il n'y a pas faute selon moi, mais pour une fois, l'arbitrage a tourné en sa faveur. Ça lui a permis de dérouler son football et de faire respecter la logique qui était de battre le dernier de Ligue 2.

Derrière l'ouverture du score, Valenciennes a coulé. C'est un événement majeur car jusqu'à là, avec leurs armes, ils avaient tenté de bien défendre et de procéder en contre. Le but a plombé leur stratégie, surtout face à un adversaire avec des arguments offensifs : Lacazette, Rayan Cherki, Gift Orban... Ces trois garçons ont fait des différences, apporté du dynamisme. Je pense que l'OL aurait gagné malgré tout.

"L'OL a bien géré le match"

Maxence Caqueret a dit qu'il n'avait pas "douté", est-ce votre cas, même à 0-0 à la pause ?

Il a raison. L'Olympique lyonnais a bien géré. Il y a eu une occasion pour les Valenciennois en première période qui aurait pu changer la physionomie de la partie. Lorsque tu es mené à domicile, cela renforce l'équipe la plus faible sur le papier. Mais l'OL s'en est plutôt bien sorti. Le temps parlait pour lui. On savait que VA mettait beaucoup d'énergie pour maintenir le score nul, or, plus la rencontre allait avancer, plus ça serait difficile pour eux de faire les efforts. Les écarts et les espaces allaient se créer, ce qui profiterait aux entrants. Et il n'a pas eu besoin d'attendre longtemps en deuxième mi-temps pour faire la différence.

Alexandre Lacazette, sans faire une grande prestation, a encore été décisif...

Il est là où on l'attend, il marque des buts, est décisif et prend ses responsabilités. On voit qu'il ne faut pas lui laisser le moindre espace dans la surface, sa vivacité et son contrôle font la différence sur la deuxième réalisation. Il est peut-être un peu timide dans le jeu mardi, mais c'est le grand bonhomme du soir puisqu'il crée l'écart. Ce n'est pas anodin, car c'est dans les grands rendez-vous que l'on voit les grands joueurs.

"Sur un match, les écarts de niveau peuvent se combler"

Y a-t-il un adversaire que vous "préférez" entre le PSG et Rennes pour la finale ?

Je n'ai pas forcément de préférence, même si dans l'absolu, on pourrait penser qu'une affiche face à Rennes serait plus abordable. Après, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Sur un match, les écarts de niveau peuvent se combler par de l'envie, de l'engagement... Le PSG aura des échéances en Ligue des champions, s'ils sont encore en lice, ce qui peut être un avantage pour les Lyonnais.

Un succès en Coupe de France sauverait-il la saison de l'OL ?

Complètement. Au mois de janvier, on se demandait s'il n'allait pas descendre en Ligue 2, et il pourrait finalement être européen avec un trophée. C'était invraisemblable il y a trois ou quatre mois en arrière. D'un exercice 2023-2024 médiocre, il peut en faire une saison presque réussie. Maintenant, ça leur appartient. Ils ont sauvé les meubles en championnat, et pourquoi pas gravir encore quelques étapes pour grimper au classement pour finir en beauté (10e actuellement).

Le club court après un titre depuis douze ans, ce serait agréable pour les supporteurs qui ont vraiment été très bons et ont soutenu l'équipe. Ils méritent de s'enflammer, il ne faut pas bouder son plaisir. J'espère pour les joueurs qu'ils le feront car c'est toujours génial de laisser sa trace dans le palmarès.

"Un acte fondateur pour le Parc OL"

En tant qu'ancien joueur et observateur toujours attentif de l'Olympique lyonnais, que vous ont évoqué les images de communion après la qualification ?

C'est fabuleux. On devient footballeur professionnel pour vivre ce genre de partage avec les fans. Les supporteurs nous accompagnent pour les ressentir aussi. Je dirais même que ça peut être un acte fondateur pour le Parc OL. Il manquait un événement fort comme mardi pour créer cette atmosphère dans ce stade. À Gerland, on a connu de nombreux moments de joie et de plaisir, ce qu'y n'avait pas encore réellement eu lieu, hormis peut-être face à l'AS Roma (en Ligue Europa en 2017, victoire 4-2), ici. C'est peut-être le début de quelque chose.