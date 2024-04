Ayant gardé les buts de l'OL lors des tours précédents la finale de Coupe de France, Lucas Perri n'est pas certain de disputer ce dernier match. C'est en tout cas le sens du message envoyé par Pierre Sage.

Nous sommes encore très loin de cette échéance, mais elle trotte obligatoirement dans la tête. Dans un mois et demi environ, l'OL jouera la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. En ligne de mire, un premier trophée depuis douze ans et une possible qualification européenne, inespérée voilà encore quelques semaines. Mais avant cela, Pierre Sage et son staff ont d'autres confrontations à préparer pour finir le plus haut possible en Ligue 1, potentiellement en visant la 7e place.

Souhaitant être certain que tout le groupe reste concerné et concentré vers cet objectif, l'entraîneur rhodanien s'est assuré que son discours englobe les huit dernières sorties de l'Olympique lyonnais, pas seulement le duel du 25 mai à Lille. "Aujourd'hui, la position est claire, et j'ai verbalisé cela aux joueurs lors de la réunion après la qualification. Je leur ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, on rentrait dans un processus de huit matchs, la finale étant le dernier de la série. Elle ne sera pas gérée comme un rendez-vous à part, ça veut dire que les affiches d'avant vont peser pour connaître les titulaires, a-t-il martelé. Ce qu'on fera avant, ça va compter."

Lopes pourrait retrouver les cages contre le PSG

La question se pose aussi pour les gardiens. Anthony Lopes est désigné pour le championnat, Lucas Perri en coupe. Mais le natif de Givors pourrait aussi avoir le rôle de numéro contre le PSG selon la forme affichée. "La position peut être remise en cause avant. Il n'y a pas de raison que si Anthony poursuive sur la lancée de ses dernières performances, son statut change. Nous n'allons pas créer une règle spécifique dans notre fonctionnement qui stipulerait que s'il est moins en forme, il ne pourrait pas être remis en cause. Il est au courant qu'il doit faire des bonnes prestations, ce qu'il fait d'ailleurs. Maintenant, pour la finale, elle est dans huit rencontres, il peut se passer beaucoup de choses", a rappelé Sage.

A la lecture du message adressé par le coach de 44 ans à ses portiers, Lopes est donc en lice pour disputer l'ultime match de la saison. Perri devra alors faire forte impression la semaine afin de garder sa place. "Il défend sa chance tous les jours à l'entraînement. Pour l'instant, c'est assez clair. Tant que qu'Anthony est bon en Ligue 1, il n'y aura pas de discussion. Si ce n'est plus le cas, on réfléchira différemment. Nous n'avons pas de stratégie de préparation sur ce sujet, a confié Sage. Ce sera de la continuité, et pas de la gestion des parties d'avant pour la finale." De quoi conserver tout le monde sous pression jusqu'au baisser de rideau de cet exercice 2023-2024 pas comme les autres.