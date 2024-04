Face à Nantes, l'OL aura "des possibilités à exploiter"

Alexandre Lacazette après son but face à Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur 1 à 0 à l'aller, l'OL espère profiter de la forme indécise de Nantes pour s'y imposer dimanche (20h45). Pierre Sage et son staff ont en tout cas noté des "possibilités".

Pour le FC Nantes, le changement d'entraîneur a porté ses fruits, du moins pour la première rencontre. En l'emportant à Nice (1-2), il s'est donné de l'air dans la course pour éviter la relégation. Loin d'être sauvé, il tentera de valider ce rebond en s'imposant contre l'OL dimanche à domicile (20h45). Les Rhodaniens partiront favoris contre une équipe qui a perdu ses sept dernières réceptions à la Beaujoire.

Pierre Sage, qui dirigeait à l'aller son cinquième match professionnel, a en tout cas repéré plusieurs axes pour faire mal aux Ligériens. "Ils avaient fait un bon match en décembre. Nous avions gagné 1 à 0, mais nous avions souffert, a rappelé le coach lyonnais. Nous avions tout de même réussi à la contenir et grâce à marquer par une attaque rapide avec Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. Aujourd'hui, leur évolution du jeu est claire, leur stratégie est bien marquée et leur organisation dépend de cette tactique. Nous avons décelé chez eux des possibilités, donc à nous de les exploiter."

"Ça validerait le maintien"

Même s'il se trouve actuellement dans le ventre mou (10e), l'OL n'a en tout cas pas l'intention de galvauder ce déplacement. "C'est un rendez-vous important pour nous, pour la suite, car nous voulons remonter au classement. Pour cela, il faudra absolument faire un résultat là-bas. Nous devrons en ce sens répondre à ce qu'ils ont bien fait à Nice. Je pense que ça validerait le maintien, a estimé Sage. On s'était fixé la barre des 35 points, mais vu le rythme des formations du bas de tableau, il en faudra peut-être un peu plus. Ça pourrait sceller cette affaire et nous permettre aussi potentiellement de recoller à nos concurrents devant nous avec les confrontations directes du week-end."

Du côté des joueurs, le discours est le même, avec la volonté de retrouver le succès en Ligue 1 pour continuer de croire à la 7e place. "Oui, nous serions maintenus (avec un résultat positif). Maintenant, nous savons qu'à Reims (1-1), nous avons fait une petite contreperformance, sachant que nos adversaires avaient perdu, regrettait Rayan Cherki. Gagner serait une belle manière de prendre notre revanche sur la précédente partie face aux Rémois, et en plus de mettre Nantes à 10 points." C'est ce qui s'appellerait faire d'une pierre deux coups.