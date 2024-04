OL : Rayan Cherki loue sa relation avec Pierre Sage

Fonctionnant énormément à l'affect, Rayan Cherki a salué sa relation avec son entraîneur, Pierre Sage. Ce dernier attend de lui qu'il soit encore plus exigeant avec lui-même.

Un peu comme lorsque Laurent Blanc occupait le banc de l'OL, la mayonnaise semble prendre entre Rayan Cherki et Pierre Sage. On le sait, le milieu offensif marche beaucoup à l'affect et avec l'entraîneur actuel comme avec l'ancien défenseur central, il paraît avoir trouvé un cadre sportif lui permettant de s'exprimer. C'est encore tout récent et il convient d'être très prudent avec la forme de l'international Espoir français, d'autant plus que cela coïncide avec son rôle de remplaçant, mais c'est à souligner tout de même.

"J’apprends tellement avec lui", Cherki au sujet de Sage

Interrogé le lien qu'il a tissé avec le Jurassien, Cherki l'a qualifié de "superbe". "Pour moi, le contact humain est très important. J'échange beaucoup avec lui. J’espère qu’on va continuer comme ça afin que j'apporte au collectif ce que je peux faire de mieux. J’apprends tellement avec lui, son appui sur les manques que j’ai eus et que j’ai encore, son expérience... Et ça porte déjà ses fruits", a-t-il confié.

Sage aussi s'est exprimé sur sa manière de manager le Lyonnais de 20 ans. "C’est un cas particulier, au même titre que tous les autres joueurs. Il a sa singularité qui se situe dans le fait qu’il est sorti très tôt car il est talentueux. Il a disputé les neuf premiers matchs en tant que titulaire (de Lens à Rennes). Ensuite, il a été sur le banc. Sa bonne entrée contre Toulouse (2-3) lui a permis d’être titulaire contre Reims (1-1) [...] C’est un élément important pour nous, a affirmé le technicien. Il est logé à la même enseigne que les autres, mais par rapport à son talent, on le gère de façon singulière, de manière à ce qu’il exprime ses qualités plus régulièrement."

"L'état d'esprit est venu peut-être un peu tard"

Néanmoins, comme un coach pousse son protégé à toujours faire mieux, Sage a rappelé ce qu'il attendait de Cherki sur la fin de saison. "Je pense que lorsqu'il dit qu'il a besoin d'être piqué pour être performant, il a raison. J'imagine qu'il a aussi conscience que le moment où il prend place sur le banc et celui où il revient dans l'équipe doit être réduit au maximum. Qu'un footballeur soit piqué, c'est normal, certains ont besoin de ça pour réagir, mais selon moi, le temps entre le moment où il est sorti du 11 et celui où il est revenu était trop long, a observé l'ancien dirigeant de l'académie de l'OL. J'estime qu'il avait les solutions en lui, mais l'état d'esprit est venu peut-être un peu tard. Il ne doit pas accepter cette situation, et je ne pense pas qu'il l'ait fait, mais il aurait pu gagner du temps."

Parfois catalogué comme un garçon jouant seulement dans l'élimination de son vis-à-vis, le Gone a également montré des aptitudes dans d'autres domaines. "Je trouve qu'il est performant aussi bien dans la passe que dans le dribble, a décrit Sage. Il l'a prouvé dans ses dernières performances, notamment face à Reims (1-1) où il a trouvé des passes créant le déséquilibre dans de petits espaces. A Toulouse (2-3), c'était plutôt en percussion. C'est bien qu'il puisse varier, c'est souvent la marque des joueurs de talent qui ont plusieurs cordes à leur arc." Que son avenir s'inscrive au club rhodanien, ou ailleurs, Cherki aura besoin d'exprimer ses compétences au maximum sur les huit prochaines rencontres.