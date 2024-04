Alexandre Lacazette célébrant un but de l’OL avec Gift Orban (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Capitaine pour la 73e fois avec l'OL lors du match contre Valenciennes, Alexandre Lacazette a désormais porté plus de fois le brassard que Nabil Fekir.

Un doublé salvateur et une qualification pour la finale de la Coupe de France. Voilà comment Alexandre Lacazette a célébré son 73e capitanat avec l'Olympique lyonnais mardi face à Valenciennes (3-0). Une histoire commencée lors de la saison 2014-2015 (trois fois), avant qu'il ne devienne véritablement le capitaine attitré à son retour au club en 2022.

Avec ce nouveau brassard ajouté à sa collection, le buteur (176 réalisations avec l'OL) a dépassé son ancien coéquipier Nabil Fekir. Le milieu offensif a disposé de ce statut de 2017 à 2019 (72). L'attaquant se classe dorénavant 14e dans la hiérarchie des leaders rhodaniens. Il devrait, sauf blessure, profiter de la fin de l'exercice en cours pour améliorer encore sa statistique. En effet, avec huit rencontres à jouer jusqu'au 25 mai, il pourrait théoriquement atteindre le total de 81 capitanats. Il doublerait ainsi Cláudio Caçapa (79).

Di Nallo numéro 1 des capitaines

Et puisque Lacazette est sous contrat jusqu'en juin 2025, il a aussi l'occasion, en restant une année de plus, de potentiellement rejoindre Alain Caveglia (89) et Sonny Anderson (93). L'avant-centre reste tout de même loin de ses glorieux ainés, Fleury Di Nallo (capitaine à 299 reprises), Aimé Mignot (252) ou encore André Lerond (232) et Maxime Gonalons (210), selon la liste du site spécialisé OL passé présent.

Néanmoins, en soulevant le trophée en finale de la Coupe de France fin mai, l'ancien Gunner pourrait entrer encore un peu plus dans la légende de l'Olympique lyonnais, même si par ses buts, il est déjà bien en place.